“Farai una brutta fine presto. Presto ti faremo fuori. Morirai fra mille dolori, la tua fine è vicina, raccomandati l’anima a Dio”. Sono alcuni passaggi della lettera minatoria indirizzata all’ex Presidente del Senato e senatore di Forza Italia Renato Schifani e recapitata a Palazzo Madama Nel testo vengono rivolte minacce anche all’ex premier Berlusconi, accusato di aver “rovinato l’Italia e gli italiani”.

Subito iniziano i messaggi di solidarietà “A nome mio e del Gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, esprimiamo la massima solidarietà al senatore Renato Schifani e al Presidente Silvio Berlusconi per la lettera minatoria a loro indirizzata. Quando si ricorre a tali deplorevoli gesti, arrivando persino ad augurare la morte di altre persone, vuol dire che si è toccato il fondo: siamo dinanzi a dei vigliacchi criminali. Confido nella magistratura affinché faccia il suo corso, rintracciando i colpevoli di tale codarda minaccia e li consegni alla giustizia” afferma il Capogruppo di Forza Italia all’Ars, Tommaso Calderone.

Solidarietà anche dal Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè “Esprimo la mia personale solidarietà e quella dell’Assemblea regionale siciliana, al senatore Renato Schifani per le minacce ricevute contenute in una lettera. Il senatore Schifani è un’icona delle istituzioni, cosa che, evidentemente non piace a qualcuno. Auspico che gli inquirenti possano al più presto risalire all’autore della lettera minatoria” scrive in una nota Lo scrive in una nota Miccichè.

Vicinanza arriva anche dagli azzurri alla Camera dei Deputati “Solidarietà da parte del Gruppo Forza Italia della Camera dei deputati al collega Renato Schifani, destinatario di una gravissima lettera intimidatoria, nella quale viene menzionato anche il Presidente Berlusconi. Frasi minacciose, bieche e intrise d’odio indirizzate al senatore azzurro. Siamo certi che Renato non si farà in alcun modo sopraffare e che continuerà con serietà e dedizione in suo impegno politico. Un grande abbraccio” dice in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.