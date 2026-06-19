E’ stato convalidato l’arresto di Giuseppe D’Angelo, 81 anni, l’anziano che ha minacciato per un’ora e mezza l’avvocato Giovanni Allegra per avere scritto un ricorso in cassazione. D’Angelo dopo avere ottenuto il provvedimento si è barricato in casa nel paese di Cerda e per tutta la notte non ha aperto ai carabinieri e ha tenuto testa al negoziatore.

E’ stato necessario un blitz da parte dei carabinieri per arrestato l’uomo. Oggi nel carcere Burrafato di Termini Imerese si è svolto l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Gregorio Balsamo, alla presenza del pm Manfredi Lanza e del difensore dell’indagato.

Su richiesta della procura di Termini Imerese diretta da Angelo Vittorio Cavallo, il gip ha convalidato l’arresto e la custodia cautelare in carcere con l’accusa di detenzione di arma clandestina, porto in luogo pubblico di arma clandestina, ricettazione dell’arma, estorsione e detenzione di munizioni.