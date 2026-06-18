Uomo di 81 anni di Cerda ha minacciato puntando la pistola con il colpo in canna l’avvocato e assessore comunale di Campofelice di Roccella Giovanni Allegra nel suo ufficio. Lo ha minacciato con l’arma per un’ora e mezza pretendendo che il legale scrivesse un ricorso in cassazione. L’avvocato ha mantenuto la calma e ha redatto l’atto.

Non appena ha ricevuto il documento l’anziano è andato via a casa. Il legale ha chiamato i carabinieri che sono riusciti a bloccare il pensionato che armato si era barricato a casa nel comune di Cerda. Un messaggio di solidarietà e vicinanza istituzionale, ma anche umana, è stato espresso dal sindaco di Campofelice di Roccella, Giuseppe Di Maggio, al suo assessore.

“Solo la freddezza del professionista ha evitato il peggio”, ha sottolineato il sindaco Di Maggio. Alla solidarietà del primo cittadino si sono, infatti uniti tutti i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di minoranza, oltre agli assessori della giunta municipale, che hanno espresso “la più sincera vicinanza” all’assessore Allegra e alla sua famiglia.

Pur esprimendo soddisfazione per l’arresto del responsabile, l’amministrazione non nasconde la preoccupazione per un episodio che ha profondamente colpito la comunità locale. “Rimane l’amarezza che fatti del genere possano accadere”, evidenzia il sindaco, ribadendo la piena fiducia nell’operato della magistratura e nei carabinieri. L’auspicio espresso dall’amministrazione comunale è che possano essere individuate tutte le misure necessarie per garantire all’avvocato Allegra di tornare a svolgere serenamente la propria attività professionale e il proprio ruolo pubblico.

Nel messaggio rivolto alla famiglia dell’assessore, il sindaco ha voluto infine sottolineare il coraggio dimostrato durante quei momenti di tensione. “Ad Arianna e ai figli diciamo che hanno un marito e un padre coraggioso e di esserne fieri”, scrive Di Maggio, concludendo che l’intera comunità campofelicese si stringe attorno a Giovanni Allegra e ai suoi familiari in questo momento particolarmente delicato.