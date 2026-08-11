Sequestri in un deposito alimentare invaso dai topi

Un uomo di 50 anni nonostante il divieto di avvicinamento alla coniuge è entrato nell’appartamento a Carini e ha minacciato di dare fuoco alla casa e alle persone presenti. Il marito aveva con sé una bottiglia con della benzina. La donna di 60 anni ha attivato l’allarme di radiolocalizzazione e ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri che sono riusciti a bloccare l’aggressore. L’indagato è stato portato nelle camere.

Chiuso magazzino alimentare infestato dai topi

I Carabinieri della locale compagnia, con i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e dell’A.S.P. di Palermo, hanno intensificato le verifiche in materia igienico-sanitaria. A Carini è stata disposta la sospensione delle attività ed elevata una sanzione di 2000 euro a un magazzino alimentare.

L’azienda, centro di rifornimento per tutta la Sicilia di una linea di supermercati discount, è stata costretta a procedere, in autotutela, alla distruzione di 97 tonnellate di alimenti vari, perché ritenuti contaminati dai roditori trovati nello stabilimento

Nei guai anche un albergo

Analoga sanzione di 2000 euro per mancata attuazione delle procedure HACCP è stata elevata a Cinisi nei confronti del legale rappresentante di un impianto ricettivo alberghiero.

Trovata pistola a Cinisi

Infine, l’intervento della Sezione Radiomobile a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza ha consentito di recuperare e sequestrare, a Cinisi in via della Tonnara, una pistola a tamburo arrugginita e parzialmente disassemblata con due cartucce sul marciapiede, notata da un passante.

Complessivamente, le attività svolte hanno consentito di identificare 142 persone e sottoporre a verifica 39 veicoli, contestando 2 violazioni al Codice della Strada per un importo totale di oltre 1.000 euro e disponendo il ritiro di 2 patenti di guida.