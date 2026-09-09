Ha minacciato di fare saltare tutti in aria dopo il sequestro dello scooter. Un palermitano di 49 anni è stato bloccato a bordo di un Honda Sh che guidava nonostante gli fosse stata revocata la patente e il mezzo era sotto sequestro amministrativo.

Durante le operazioni di sequestro del mezzo il motociclista è riuscito a salire sul carro attrezzi, ha aperto il tappo del carburante e con in mano un accendino ha minacciato di dare tutto a fuoco e “fare saltare in aria il poliziotto”.

Gli agenti di polizia sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il gip ha convalidato l’arresto.