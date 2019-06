Indagini dei poliziotti del commissariato Libertà

Un minorenne di 17 anni è stato sorpreso a spacciare dalla polizia di Stato a Ballarò a Palermo.

Il ragazzo è stato arrestato dopo che è stato bloccato in via Candelai dopo che gli agenti hanno notato numerosi passaggi di droga con diversi giovani. In un borsello sono stati trovati 26 pezzi di hashish e 480 euro.

Il minore è stato bloccato e portato al centro di prima accoglienza Francesca Laura Morvillo.

I luoghi di aggregazione giovanile, infatti, oltre che da poliziotti in divisa che vigilano sull’ordine pubblico e sul rispetto delle regole di lecita concorrenza commerciale, sono presidiati anche da personale in abiti “civili” il cui compito è quello di stanare spacciatori, neutralizzare lo smercio di droga e contrastare altre forme di criminalità.

E’ accaduto la notte tra sabato e domenica, quando i poliziotti della sezione “Investigativa” del Commissariato di “Libertà” hanno notato, in via Candelai, lo strano atteggiamento di un giovane, poi identificato per un 17enne della zona di Porta Nuova: questi veniva avvicinato da tanti frequentatori della movida che inizialmente sembrava non conoscere, ma che con lui istauravano sin da subito un atteggiamento di breve ma intensa complicità, che culminava di volta in volta nello scambio di denaro con un involucro nero contenuto in un borsello che portava al seguito.

Il giovane è stato quindi “discretamente” seguito fino all’interno di Ballarò, dove gli agenti hanno deciso di intervenire, procedendo