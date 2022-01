E’ accaduto in un’abitazione di via La Masa, i residenti terrorizzati

Uno scoppio violento ha svegliato in tanti a Misilmeri, nel palermitano. In via Giuseppe La Masa è esploso questa mattina uno scaldabagno. Un forte boato che ha fatto scattare l’allarme e tanti residenti hanno Iniziato a chiamare la sala operativa dei vigili del fuoco.

Intervento di pompieri e carabinieri

I pompieri sono arrivati in casa e hanno messo in sicurezza l’impianto. Nessun ferito e nessun danno strutturale all’edificio. Solo tanta paura e tanta acqua per casa. Sono intervenuti i carabinieri che hanno dato i primi soccorsi ai residenti.