DISAGI ANCHE A TERMINI IMERESE, INTERVENUTI I VIGILI DEL FUOCO

Tornano le piogge e, di conseguenza, i disagi sul territorio di Palermo e provincia. Il territorio metropolitano del capoluogo siciliano è stato investito, proprio in queste ore, da una forte ondata di maltempo. Precipitazioni per le quali la Protezione Civile Regionale aveva convocato un’allerta gialla.

Maltempo a Palermo: Papireto si trasforma in una cascata

Fra le zone maggiormente colpite dall’ultima ondata di maltempo vi è l’area del Papireto, a Palermo. Via Matteo Bonello, chiusa al traffico proprio in seguito all’esondazione del torrente sotterraneo l’11 dicembre, si è nuovamente trasformata in una cascata d’acqua. Il fiume si è ripreso quello che una volta era il suo terreno, riversandosi sulle strade limitrofe della I Circoscrizione. Via Gioemi e via Gioiamia si sono così immediatamente allagate.

Intervento dei vigili del fuoco a Termini Imerese

Notte intensa di lavoro per il comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo. I pompieri sono stati impegnati in seguito ai danni causati dal nubifragio che si è abbattuto nel Palermitano. Danni provocati dal maltempo anche nell’area di Termini Imerese. Diverse squadre sono intervenute in paese per la presenza di numerosi allagamenti. Le operazioni sono andate avanti per ore per mettere in sicurezza diverse strade invase dall’acqua.

Strade allagate a Misilmeri

Disagi anche sul territorio di Misilmeri, a Palermo. Alcuni residenti di contrada Risalajmi hanno pubblicato alcuni filmati, immortalando la fuoriuscita di acqua su alcune strade d’inserzione della SP77. Liquidi che, arrivando dalle montagne, si sono mischiati alla terra dei fondi agricoli, diventando fango e trasportando pietre sull’asfalto. Strade utilizzate anche dagli operatori Amap per raggiungere alcuni invasi vicini. A causa del maltempo, le arterie viarie in questione risultano difficilmente praticabili.

Maltempo: allerta gialla in quattro province

Intanto, per la giornata odierna, la Protezione Civile Regionale ha convocato lo stato di allerta gialla per quattro province siciliane: Palermo, Catania, Messina e Trapani. L’avviso della protezione civile regionale riporta anche un’allerta gialla per rischio idraulico in tre province dell’isola, più specificatamente a Palermo, Catania e Messina. Precipitazioni “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Sicilia settentrionale”. Venti tendenti a localmente forti settentrionali, con locali raffiche di burrasca nel pomeriggio. Mari tendenti a molto mossi tutti i bacini, fino ad agitato lo Stretto di Sicilia. Temperature senza variazioni significative.