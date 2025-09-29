Si è conclusa sabato 27 settembre a bordo della nave Costa Fascinosa la sedicesima edizione del concorso di bellezza Miss Volto Italy 2025, organizzato dalla Fashion Models Group. Un evento che ha unito glamour, formazione e opportunità professionali per ventidue ragazze provenienti da tutta Italia, suddivise in tre categorie: Teenagers (12-14 anni), Mascotte (15-17 anni) e Miss (18-26 anni).

Per quattro giorni, le partecipanti hanno vissuto un’esperienza immersiva nel mondo della moda: corsi di portamento, dizione, trucco, cura del corpo, incontri con stilisti e professionisti del settore. Una vera full immersion pensata per fornire strumenti concreti a chi sogna una carriera sulle passerelle.

I titoli assegnati e le vincitrici

Durante la serata finale, ospitata sul palco del teatro della nave e arricchita da scenografie spettacolari e outfit curati nei minimi dettagli, sono stati assegnati i titoli più ambiti. Nella categoria Miss ha trionfato Martina Mazzola, seguita da Gioia De Filippi e Alice Tarantino.

Per la categoria Mascotte il primo posto è andato a Chiara Anzalone, secondo Elvira Gennaro e terzo Alisia Affatigato.

Nella categoria Teenagers, invece, la vittoria è stata di Federica D’Alessandro, seguita da Sophie Ricchetti ed Emma Palazzolo.

Oltre ai premi principali, sono stati conferiti riconoscimenti speciali da sponsor e giuria, offrendo ad alcune delle ragazze ulteriori occasioni di crescita nel mondo della moda.

Le parole del patron Luca Rasa

Il fondatore della Fashion Models Group e ideatore del concorso, Luca Rasa, ha voluto sottolineare il valore formativo dell’iniziativa: “Sono davvero soddisfatto di come si sia svolta questa fase finale del concorso in un contesto maestoso come quello di Costa Fascinosa. L’obiettivo di Miss Volto Italy non è solo quello di premiare la bellezza esteriore delle partecipanti, ma di assegnare i titoli a chi ha effettuato un percorso di crescita personale dimostrando impegno, dedizione e passione per questa professione”.

Rasa ha poi aggiunto: “Il concorso non è certo un punto di arrivo, ma un vero e proprio start verso il mondo della moda; le ragazze verranno poi chiamate a partecipare alla realizzazione del calendario della nostra agenzia, continueranno a lavorare con stilisti e professionisti del settore ed alcune di loro voleranno a Sanremo durante il festival per indossare creazioni di stilisti di fama internazionale”.

Ha infine voluto ringraziare tutto lo staff, gli sponsor e in particolare sua moglie Alessia Fortino per il supporto organizzativo. “Sono orgoglioso della crescita delle ragazze, molte di loro fanno parte proprio della Fashion Models Group, e dei valori che stiamo trasmettendo: loro imparano la sana competizione, fatta di aiuto reciproco e di mani che vengono tese a chi in alcuni momenti può trovarsi in difficoltà per le più svariate motivazioni.”

Un’edizione che si chiude con grande partecipazione e rinnovata energia, pronta ad aprire le porte a nuovi progetti e passerelle.