Era disperso da stamane l’uomo ritrovato dopo ore di ricerche in un’area impervia del territorio di Palazzolo nel Siracusano.

L’allarme dei familiari

L’allarme era stato lanciato dai familiari, preoccupati per il mancato rientro dopo una breve escursione. Immediato l’avvio delle operazioni di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco. Le ricerche si sono concentrate in una zona caratterizzata da fitta vegetazione.

Le condizioni di salute

Presenti anche dislivelli significativi che hanno reso difficili le operazioni. Dopo diverse ore di perlustrazione, l’uomo è stato individuato. Al momento del ritrovamento era affaticato ma cosciente.