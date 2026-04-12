Salvatore Gallo, sindaco di Palazzolo Acreide, ha ufficializzato il suo avvicinamento a Cateno De Luca. A certificarlo è stato lo stesso sindaco di Taormina con un post sui social: «Anche il collega sindaco di Palazzolo Acreide Salvatore Gallo ha condiviso la nostra strategia del Governo di Liberazione e mi ha invitato a visitare il suo splendido comune». De Luca ha aggiunto che a giugno andrà a visitare il comune ibleo su invito dello stesso Gallo.

L’accordo Dc-Lega che ha cambiato le carte

Il contesto politico che ha accelerato la scelta di Gallo è quello dell’intesa siglata nelle scorse settimane tra la Democrazia Cristiana e la Lega in vista delle prossime elezioni regionali siciliane. L’accordo, costruito attorno ai nomi di Giovanni Cafeo, Pippo Gianni e Carlo Auteri, ha ridefinito gli equilibri nel Siracusano lasciando di fatto fuori Gallo, che fino a quel momento era collocato nell’area democristiana. E con De Luca, Gallo avrà la possibilità di provare di fare un salto da Palazzolo a Palermo.

Trattative a vuoto con FI e FdI

Nei mesi precedenti, Gallo aveva avuto contatti con Forza Italia e Fratelli d’Italia senza mai arrivare a un’intesa concreta. Un percorso di interlocuzioni rimasto senza esito che ha contribuito a spingere il sindaco verso altre opzioni.

Il passato nella Lega

Va ricordato che Gallo ha un trascorso nella Lega, in una fase precedente all’ascesa di Luca Sammartino alla guida siciliana del partito. Un dato biografico che rende più articolato il suo percorso politico degli ultimi anni, caratterizzato da una continua ricerca di collocazione.

Le ambizioni di De Luca

Nel post che certifica l’avvicinamento di Gallo, De Luca rilancia anche sul quadro generale: «Siamo sempre più vicini alle elezioni anticipate che prevedo per il prossimo ottobre con un Sindaco di Sicilia neo inquilino di Palazzo D’Orleans». Un segnale rivolto agli amministratori locali ancora indecisi, in una fase in cui il perimetro delle coalizioni in vista delle regionali è ancora in movimento.