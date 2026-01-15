“Tu sei munnizza cameriere” . È una frase che sarebbe stata inviata su messanger dal deputato regionale della Dc, Carlo Auteri all’assessore all’Edilizia scolastica, Paolo Tanasi, esponente di Fratelli d’Italia, che ha deciso di renderla pubblica.

La vicenda

Secondo quanto riferito dallo stesso Tanasi a Blogsicilia, l’episodio sarebbe legato ad una di posizione dell’assessore avolese che, nei giorni scorsi, su Facebook aveva rilanciato la notizia della proroga delle indagini della Procura di Palermo relative all’aggressione verbale di Auteri nei confronti del deputato Ismaele La Vardera, documentata da un audio dell’ex Iena. Il fascicolo contempla l’ipotesi di violenza o minaccia a un corpo politico.

Un altro episodio denunciato da Tanasi

Peraltro, l’assessore assicura di essere stato apostrofato ancora una volta da Auteri con il termine di “cameriere” nei mesi scorsi, quando, sui social, difese il gruppo politico del deputato nazionale Luca Cannata, in merito ad una inchiesta giudiziaria della Procura di Siracusa sul caso delle collette chieste dall’allora sindaco, sempre Luca Cannata, ai suoi assessori per finanziarie le attività politiche del suo movimento.

La solidarietà di FdI

In difesa di Tanasi, è sceso in campo il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, che ritiene il messaggio di Auteri “non è solo offensivo sul piano personale, ma assume anche un chiaro significato classista, colpendo tutte le persone che, con onestà e dignità, svolgono ogni giorno il lavoro di camerieri nei ristoranti, nei bar e nelle attività di servizio”.

FdI: stop a violenza verbale

“È inaccettabile – si legge in una nota- che un rappresentante delle istituzioni ricorra a insulti e denigrazioni di questo tipo. Fratelli d’Italia respinge con fermezza ogni forma di violenza verbale, intimidazione o attacco personale. Il dibattito politico deve basarsi sul confronto di idee e contenuti, mai sull’insulto o sulla denigrazione. Va la nostra piena solidarietà non solo all’assessore Tanasi, ma a tutti i camerieri e a tutti i cittadini che lavorano con onestà e dignità, contribuendo ogni giorno al bene della comunità.”

La replica di Auteri: “È un fake”

“Si tratta di un fake” taglia corto il deputato regionale Carlo Auteri contattato da Blogsicilia.

“È un profilo – dice Auteri- che è stato aperto nel 2022 da alcuni amici di Portopalo in occasione della campagna elettorale per le Regionali ma circa un mese fa ho segnalato, dopo essere stato informato, che da questo stesso profilo partivano messaggi strani, fra cui offese e richieste di denaro, che, naturalmente, non provengono da me. È un profilo identico a quello che utilizzo ma ribadisco di aver fatto le opportune segnalazioni per la sua chiusura. Insomna, non sono io responsabile di questi messaggi ma in ogni caso non comprendo come mai Tanasi non mi abbia chiamato. Si tratta di sceneggiate, che trovo imbarazzanti”.