L’alone di mistero che avvolge gli inglesi presentati qualche giorno fa in conferenza stampa non è svanito: tuttavia oggi grazie alle indiscrezioni riportate da “La Repubblica”, abbiamo qualche indizio in più. Il volto nuovo è quello di Michael Treacy, avvocato britannico specializzato in finanza e uomo di spicco della Polemos PLC.

La Polemos è un’azienda quotata in borsa che si occupa di investimenti nei settori dove gli amministratori ritengono ci possano essere interessanti sviluppi. Il focus principale, tuttavia, è quello del mercato delle risorse naturali. In questa società Treacy è direttore non esecutivo.

Treacy è legato anche a Imaginatik PLC società che si occupa di organizzare lo sviluppo di grosse aziende impegnate nella finanza. Come spiegato nel sito Imaginatik ha già aiutato diverse delle migliori industrie del mondo, tra cui diverse importanti banche americane nello sviluppo organizzativo e economico.

Insomma, un genio dell’economia da ciò che si legge su internet. Nonostante non ci siano prove certe che ci sia lui dietro la misteriosa operazione, va detto che durante i primi giorni di novembre le sue aziende hanno registrato un numeroso aumento di capitale e diverse nuove nomine.

I motivi potrebbero essere migliaia, ma quella del Palermo è una pista tutt’altro che da escludere. Questo significherebbe che effettivamente degli acquirenti esistono e sembrerebbero decisamente solidi. Difficile scordarsi lo “spettacolo” al quale si è assistito in conferenza, ma la speranza rimane accesa.