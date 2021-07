Moda, uno stile per ogni donna, i consigli di Valentina Lo Cascio

Simonetta Russotto di

18/07/2021

Abbiamo incontrato Valentina Lo Cascio, esperta di moda I suoi abiti ed i suoi accessori impazzano a Palermo I consigli per scegliere l’outfit più adatto Ci sarà un motivo per cui mezza Palermo veste da Valentina Lo Cascio, e non sarà soltanto perché i suoi abiti e i suoi accessori sono un mix perfetto di colore, eleganza e preziosissimi dettagli che non fanno mai chiasso, ma semplicemente la ‘differenza’, di quelli che vedi solo nelle riviste patinate e che guardano spesso verso orizzonti che spaziano dal bohemien, al classico impeccabile, dall’etno chic allo stile ‘Valentina Lo Cascio”, si avete capito bene. Ed ecco il motivo: nell’atelier in centro città che gestisce con la sorella Emanuela, infatti puoi provare le brezza di trasformarti in una modella perché non solo trovi sempre quello che cerchi ma puoi anche sfilare come una vera mannequin. Scegliere l’outfit più adatto Eh già infatti la Lo Cascio e la sorella Manu prima ti accolgono con la loro eclettica, proverbiale simpatia mai invadente, poi arriva il turno di Valentina che ti guarda negli occhi e in pochi secondi decide il tuo outfit da indossare per andare a quella cena, in vacanza, al supermercato, in spiaggia, in montagna a quel cocktail tanto atteso dopo quasi un anno di zone rosso-arancio o semplicemente a passeggiare con un’amica che non vedi da tempi biblici, dagli scaffali prende con innata maestria quello che diventerà il tuo look nel giro di pochi secondi, e tu non devi fare altro che indossarlo in camerino, uscire dalla tendina e iniziare a camminare, eccoti quindi inaspettatamente filmata mentre ti muovi sinuosa (perché se non lo sei con le sue mise lo diventi), ed eccoti mentre percorri quei pochi, metri di passerellla, scendere due scalini e proseguire la tua falcata all’aperto come una vera e propria indossatrice. Et voilà, il gioco è fatto. Le donne che ‘rompono’ le regole dello stile Rivedendoti nel video quasi non ci puoi credere che in un batter d’occhio lei ti ha trasformato nella Pretty Woman dei tuoi sogni, oppure ti ha dato quel piccolo ma essenziale tocco che può spaziare dalle evergreen Coco Chanel, Marlene Dietrich, Grace Kelly, Haudrey Hepburn, Twiggie, Bridgitte Bardot… oppure, guardando alle icone del presente: Alexa Chung, Sara ed Erin Foster, o le più cool Bianca Brandolini, Jeanne Damas se vuoi osare con paillettes, piume e denim, con dettagli (anche se piccoli )che simulano quelli di un red carpet, per donne insomma che non amano passare inosservate e rompono le regole dello stile per crearne altri. Ma non siamo tutte uguali e così lei ti propone sempre nella formula ‘modella per un giorno’ lo stile “boho” che non prevede l’uso di tessuti pesanti o aderenti ma predilige soprattutto dei modelli morbidi e leggeri con particolare attenzione ai pizzi e ai tessuti stampati per questo motivo è un must che spesso si adatta a donne con diverse forme del corpo, i suoi abiti parlano anche di orientamento bohemien tornato in auge ma è chiaro che alla fine dei conti ognuno ha il suo; ci riferiamo quindi all’unione di varie tendenze rivisitate dall’abbigliamento hippy a quello etnico fino ad arrivare al casual; questa è la caratteristica principale che lo contraddistingue dagli altri. In ogni caso lo stile boho chic è semplice raffinato e al tempo stesso non risulta mai fuori moda. “Giocare e tramutarci in qualcosa di diverso” “Ognuna di noi ha il proprio stile – osserva la Lo Cascio – ma spesso ci piace giocare e tramutarci in qualcosa di diverso. Quando siamo in vacanza, faccio un esempio, magari amiamo da matte i diktat della moda stile costa azzurra, se vogliamo essere più fashion, invece, seguiamo le ultime tendenze. Insomma, ci piace cambiare, adattarci alle situazioni e uscirne sempre a testa alta. Avete mai provato con la moda tribale per esempio? Beh, anche quella potete trovarla qui”. Sì allo stile etno-chic ma con attenzione Ed ecco lo stile etno-chic che non è una recente scoperta ma si rinnova di stagione in stagione e in estate soprattutto ha il suo exploit. “Raggiunge i massimi livelli – prosegue Valentina – quando i colori che si mescolano con più voglia e allegria, quando si vuole giocare con le fantasie e si abbinano accessori quasi ‘a caso’ ‘mi raccomando, quasi a caso’”. Ad ogni modo, in estate, da sempre, si ha voglia di sperimentare di più. Vediamo, allora, come si assapora lo stile etno-chic. “Il mio consiglio è quello di dare sfogo non al vostro istinto primordiale. Proviamoci invece con quelle stampe che riproducono i graffiti, quelle incisioni preistoriche nette e geometriche che ci aspetteremmo di trovare all’interno di una caverna. Puntate su maglie morbide e non troppo aderenti da abbinare a shorts di giorno, per la sera, invece, preferite abiti lunghi. Anche l’animalier viene in soccorso, ma non abusatene, rischiereste di cadere nel trash”. Chi è Valentina Lo Cascio Valentina Lo Cascio, tra le varie esperienze nel settore, è stata visual merchandising presso L’Accademia del lusso, administrator presso una catena di negozi di abbigliamento mondiale in varie capitali europee, in particolare Roma, Madrid e Londra.

