l'intervista

Anticipazioni accessori moda 2018/2019, ne parliamo con una esperta ed affermata addetta ai lavori, Valentina Lo Cascio di Vem Mazzara, da anni conosciuta dal pubblico femminile palermitano in questo campo.

“Il verde e il viola sono i colori dell’anno – commenta – , c’è un grande ritorno del filo di perle rivisitato, cioè un classico intramontabile abbinato ad elementi come nappine colorate, medagliette e una serie di variegati pezzi riciclati. Per me – aggiunge – un monile deve essere comunque unico e sempre con un dettaglio diverso dall’altro”.

Altra new entry è la collana in tessuto, realizzata con filo di seta, cotone e lana.

“Riguardo alle borse – prosegue -, protagonista è quella in versione ‘animalier’, dalla clutch, alla mini bag, tutte rigorosamente abbinate ad un outfit semplice, austero e rigoroso”.

In merito alle sciarpe, commenta la Lo Cascio :”nuovissima è quella sempre in versione animalier abbinata al rosso, al viola o all’arancio, mentre per le cinture, tornano in auge quelle portate su pantaloni a vita alta o gonne lunghe a campana, si tratta di cinture strette, elasticizzate con fibbie gioiello che spaziano dal color bordeaux al viola o al coccio”.

Abbiamo chiesto a Valentina che significa per lei una donna elegante, ci ha risposto che è un insieme di mille dettagli, dalle movenze al suo incedere e dalla sua semplicità unita a un dettaglio che attiri l’attenzione e poi ha aggiunto: “è come un quadro con una bella cornice”.

Trovate i suoi abiti e accessori anche da Manù gestito insieme alla sorella Emanuela.