Si è spenta l’emblema Palermitano dell’altra moda

Si è spenta Sara Di Miceli, 78 anni, l’imprenditrice Palermitana considerata dagli addetti ai lavori una delle “istituzioni della moda siciliana”. Il suo nome e la sua firma erano sulla cresta dell’onda oramai da circa mezzo secolo. Se n’è andata a causa di una male che aveva scoperto da pochi giorni.

Un tocco di eleganza

Sulla cresta dell’onda del pret à porter con i sui abiti eleganti e moderni, sobri ed innovativi. Ha soprattutto rappresentato l’emblema della alta moda in bianco. Ha portato all’altare tre generazioni di donne con i suoi abiti di alta classe impreziositi da ricami, pizzi e morbidezza delle stoffe. Ad essere riconosciuta a Sara Di Miceli anche una grande professionalità e dedizione.

Il nipote: “Grande capacità di comprendere chi aveva di fronte”

“Per lei l’abito doveva rappresentare la donna, la sensualità femminile e l’eleganza – racconta affranto il nipote Dario -. Ogni capo era lo strumento per esprimere il carattere di colei che lo indossava. Austero e conciliante in alcune occasioni, frizzante e sobrio in altre. Aveva la capacità con uno solo sguardo fugace di comprendere quale sarebbe stato il vestito giusto per una lady, unendo capacità innovativa e tradizione”.

I funerali

I funerali si terranno domani, martedì 4 aprile, alle 15 al Don Bosco Ranchibile. Chi conosceva Sara Di Miceli sosteneva che portava avanti un’attenta e continua ricerca stilistica. Una sofisticata modellistica e l’utilizzo magistrale dei tessuti più pregiati. Così veniva definito l’atelier dell’imprenditrice Palermitana che si trovava nel cuore di Palermo, in via Libertà, all’interno di una villa antica.

Un atelier di grande riferimento

Specificatamente l’atelier opera da ormai 25 anni nel mondo della cerimonia e della sposa. La titolare era considerata soprattutto esperta da ancor più tempo nel campo della sartoria di abiti per donna. Nella sua attività solo prodotti di alta qualità, tra cui abiti firmati dalle più prestigiose marche, abiti da sposa ricamati e abiti da cerimonia, il tutto anche su misura.

