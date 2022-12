La replica della Prorettrice all’Inclusione, pari opportunità e politiche di genere

Care studentesse, cari studenti,

da un anno ricopro il ruolo di Prorettrice all’Inclusione, Pari opportunità e Politiche di genere. L’aver creato questa funzione è segno di grande attenzione, da parte del Rettore, prof. Massimo Midiri, verso temi così sensibili, delicati e fondamentali.

Nulla di simile era mai stato fatto in precedenza, nel nostro Ateneo.

Abbiamo approvato il “Codice di condotta per la prevenzione delle violenze, molestie e discriminazioni nel contesto universitario”. È stato pubblicato il bando per la nomina del/della Consigliere/a di fiducia ed è in dirittura d’arrivo la creazione di uno sportello antiviolenza, discriminazioni e molestie, a cui tutta la comunità di Unipa – studenti, docenti e personale TAB, potrà rivolgersi per un supporto in caso di bisogno.

Queste informazioni, unitamente alle numerosissime iniziative che abbiamo realizzato in questo primo anno di attività, dovrebbero essere sufficienti a testimoniare del livello di attenzione e di allerta che la governance ha verso le tematiche connesse alla violenza di genere.

Riconosciamo che c’è ancora tanto da fare, ma non possiamo certo essere tacciati di immobilismo.

Di recente, su un blog è apparso un post di segnalazione di una molestia a danno di una studentessa (una lista di studentesse che circolerebbe nel Dipartimento SEAS)

Nessuna segnalazione è giunta alle strutture di Ateneo: né a me in qualità di Prorettrice, né al Rettore, né infine utilizzando il servizio anonimo di whistle blowing di Ateneo.

Cionondimeno, per evitare di passare sotto silenzio una denuncia all’apparenza così grave quale quella della ”anonima studentessa”, abbiamo attivato i nostri canali di indagine, nel rispetto della riservatezza che è dovuta in questi casi. Abbiamo quindi potuto delineare i contorni di una vicenda che, per quanto da stigmatizzare, è di portata assai differente rispetto a quanto segnalato dal blog in questione e poi ripreso in vari siti di informazione.

La vicenda è la seguente: nel mese di febbraio scorso un dottorando di ricerca ha stilato una classifica di sue colleghe di dottorato, in base alla bellezza fisica (o almeno in base al suo personale criterio), che a quanto ci risulta è stata pubblicata su una chat dei dottorandi per pochi minuti, prima di essere cancellata. L’autore di questo atto insulso e idiota è stato individuato e convocato dal Coordinatore del Dottorato, che lo ha rimproverato e severamente ammonito. Il dottorando ha allora inviato a tutte le colleghe di dottorato una mail di scuse, nella quale ha chiesto di perdonare il suo comportamento, da egli stesso, giustamente, definito “disdicevole e condannabile”. Il Coordinatore ha quindi chiesto alle interessate se intendessero procedere con la segnalazione per il provvedimento disciplinare e, non ricevendo indicazioni in tal senso, ha ritenuto di considerare chiusa la vicenda.

Veniamo adesso accusati di non aver fatto nulla. Addirittura, il Rettore e la governance dell’Ateneo, che nulla sapevano di questi fatti fino ad ora, vengono accusati di complicità e di connivenza, perfino di censura.

Le stesse associazioni studentesche, da sempre in prima linea nel difendere e supportare i colleghi e molto sensibili al tema della violenza di genere, vengono accusate di non essere intervenute, seppur richieste di aiuto, per paura di “mettersi contro il sistema”.

Spero che adesso vi sia più chiaro.

Quello che invece a me non è chiaro è quale sia il vero scopo di tanto clamore da parte del blog, che ha riportato in maniera distorta e parziale gli avvenimenti, senza preoccuparsi, come è dovere di chi fa informazione, di verificare la correttezza di quanto riportato nella lettera anonima. Se tale lettera davvero esisteva.

A che scopo cioè si semini sfiducia nei confronti dell’intero Ateneo, dal Rettore agli studenti, riprendendo, dopo diversi mesi dall’accaduto, una vicenda che le interessate, pur avendo ricevuto il supporto e la disponibilità a procedere da parte degli Organi istituzionali del Dipartimento, hanno ritenuto opportuno lasciare chiudere con la mail di scuse dell’interessato.

Di sicuro, l’interesse del blog non era certamente quello di stimolare la vostra sensibilità verso il problema delle molestie di genere. Al contrario, si è strumentalizzato, per attaccare la governance dell’Ateneo, un tema così delicato che richiederebbe ben altra attenzione.

E questo, proprio in quanto donna e a nome delle donne, non posso consentirlo. Si trovino altri argomenti, altre strade, ma non si usi il tema delle molestie di genere per perseguire altri scopi.

Se invece il blog, o ancora meglio le persone direttamente coinvolte, fossero a conoscenza di altri fatti a noi ignoti, legati a quelli denunciati, si chiede di portarli con fiducia alla nostra conoscenza, per permetterci di intervenire come necessario.

E davvero le donne non hanno bisogno di una ennesima strumentalizzazione, di essere usate (ancora una volta) in battaglie che hanno altri obiettivi e scopi ben diversi.

Con saluti molti cordiali,

prof.ssa Beatrice Pasciuta

Prorettrice all’Inclusione, Pari opportunità e Politiche di genere