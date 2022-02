Raggiunta già una ragguardevole cifra

E’ davvero una grande gara di solidarietà per il Moltivolti, il noto locale palermitano nato nel quartiere Ballarò che nella notte tra sabato e domenica scorsi è stato devastato da un incendio di probabile natura accidentale. In appena due giorni dal lancio della campagna di solidarietà sono stati raccolti ben 55 mila euro.

La felicità dei ristoratori

“Mentre l’ammontare dei danni prendeva forma, – si legge nella pagina facebook del Moltivolti – abbiamo ricevuto la telefonata dei nostri compagni di strada di Libera Palermo contro le mafie: in 48 ore la campagna lanciata in nostro favore ha raccolto 55mila euro da 940 bonifici. Una cifra enorme, inaspettata, quasi la metà della montagna che dovremo scalare per ricominciare a lavorare e ad accogliervi nel nostro ristorante. Da domenica mattina non ci siamo potuti permettere di fermarci un istante a riflettere, motivati nel prendere di petto una situazione prima di esserne travolti. Grazie a voi oggi guardiamo fuori, respiriamo e ci rigettiamo nella sfida della riapertura con la conferma che non siamo soli, che al nostro fianco c’è un mondo intero che non vediamo l’ora di riabbracciare”.

Ancora strada in salita

Dunque servirà su per giù arrivare a 100 mila euro per riuscire a coprire tutti i danni causati dal rogo. Ecco perché Libera Contro le Mafie ha rilanciato ancora la raccolta fondi: “Per noi, così come per tante altre organizzazioni e per tutte le persone che vi hanno trascorso del tempo, – scrive l’associazione Libera Palermo – Moltivolti è casa e famiglia. Per noi del Coordinamento di Palermo non è solo un luogo di lavoro ma anche e soprattutto una casa in cui sono cresciute relazioni umane e percorsi di impegno e di vita. In questi ultimi anni, anche grazie alle tante iniziative svolte insieme e ai campi di impegno e formazione E!State Liberi nel quartiere di Ballarò, sono tantissimi i giovani e gli adulti di tutta Italia e da varie parti del mondo che hanno varcato quella soglia e sono entrati in un mondo di colori, diversità e voglia di farcela insieme. Aiutiamo gli amici di Moltivolti a rilanciare il progetto di comunità il prima possibile”.

Come donare

Al momento è possibile donare sul conto corrente di Libera Palermo che ha sede nel coworking di Moltivolti. Si potrà donare al conto corrente intestato a Libera Palermo, iban IT27J0501804600000011253176, filiale Banca Popolare Etica Palermo con causale “Sostegno Moltivolti Palermo”.