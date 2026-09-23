Oltre 600 atleti e dieci discipline per tre giorni di sport e inclusione

La spiaggia e il Golfo di Mondello si preparano a trasformarsi, dal 25 al 27 settembre, in un vero villaggio sportivo internazionale con la LudiStar Sport Experience – AiCS Mediterranean Cup Edition 2026, il festival dedicato allo sport amatoriale, inclusivo e accessibile inserito nel calendario europeo #BeActive. Sono attesi oltre 600 sportivi, con delegazioni anche da Slovenia, Repubblica Ceca, Svezia e Lettonia, impegnati in più di dieci discipline tra mare e spiaggia, ciascuna affiancata da testimonial d’eccezione.

Il villaggio, allestito all’altezza del Commissariato di Mondello, ospiterà challenge, attività esperienziali, spazi per famiglie e bambini, momenti formativi e oltre 50 realtà tra partner, associazioni, aziende e media, in una tre giorni che punta a coniugare sport, inclusione e promozione del territorio.

I grandi campioni: da Piccinini a Tempesti, fino ai big del nuoto

Il parterre dei protagonisti conferma il respiro nazionale dell’iniziativa. Nicola Amoruso, ex attaccante di Serie A, sarà testimonial delle aree padel e beach soccer. Per il beach volley arriveranno Francesca Piccinini, tra le pallavoliste italiane più titolate, e Daniele Lupo, argento olimpico e volto di riferimento della disciplina, che guiderà il camp tecnico.

Per la pallanuoto è attesa la presenza di Stefano Tempesti, storico portiere della nazionale italiana. Il mondo del nuoto sarà rappresentato da Elite Aquatics, con i campioni Filippo Magnini, Alessandro Terrin ed Emiliano Brembilla, protagonisti di sessioni formative rivolte ai più giovani. In acqua anche la nuotatrice paralimpica Giorgia Marchi, reduce da sei ori e due record italiani ai Virtus European Summer Games 2026.

Il programma: sport da spiaggia, mare e attività paralimpiche

Il calendario sportivo comprende beach soccer, beach tennis, beach volley, Catch’n Serve Ball, nuoto in acque libere, padel, pallanuoto a mare e water basket, con un’attenzione particolare alle discipline paralimpiche. Grazie alla collaborazione con Fitp, sarà possibile provare gli sport di racchetta su campi da mini tennis e mini pickleball.

Previsti anche momenti dimostrativi: taekwondo con il Cus (sabato 26 settembre, ore 15), canottaggio e vela con il Club Lauria (domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12:30).

Tra gli appuntamenti centrali, il Gran circuito di nuoto in acque libere, organizzato con Olympia Palermo Asd: il 25 settembre la gara sui 3.000 metri, il 26 settembre il miglio marino e il 27 settembre la 500 metri sprint.

Sulla spiaggia, tre giorni di torneo Catch’n Serve Ball con categorie 4×4 Mothers & Women 30+ e 4×4 Mixed Open, formula pensata per favorire la partecipazione di famiglie, gruppi di amici e atleti di età diverse.

Il convegno: sport, società e futuro

Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 12:30, Villa Lauria ospiterà il convegno “Lo Sport che cura – inclusione, salute e benessere per il futuro”, momento di confronto tra istituzioni, imprese, mondo educativo, associazioni e professionisti dello sport. Al centro, il ruolo dell’attività sportiva come leva di benessere, inclusione e sviluppo dei territori.

I promotori: LudiStar e AiCS

La Mediterranean Cup sarà anche l’occasione per il lancio ufficiale della piattaforma LudiStar, nata da un’idea di Giulio Lo Nardo, Antonio Governale e Alberto Rausa, con l’obiettivo di dare visibilità allo sport amatoriale e inclusivo e creare una rete internazionale tra atleti, associazioni e federazioni.

L’evento è organizzato insieme ad AiCS, associazione senza scopo di lucro fondata nel 1962, riconosciuta da Coni, Comitato Italiano Paralimpico e diversi Ministeri. Con 20 Comitati Regionali, 120 Provinciali, circa 11.000 realtà affiliate e 1,1 milioni di soci, AiCS promuove sport, cultura e coesione sociale attraverso progetti nazionali e internazionali.