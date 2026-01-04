Torna Mondo Sposi al Centro fieristico PalaGiotto (piazza Chinnici – Palermo). La manifestazione, organizzata da Mediexpo, presenterà al pubblico le tendenze 2026/2027 nel settore del wedding. L’appuntamento è fissato nei giorni 16, 17 e 18 gennaio e poi 23, 24 e 25 gennaio 2026.

Aziende specializzate nel settore del wedding offriranno ai futuri sposi una panoramica completa ed attuale di tutto ciò che occorre per il loro giorno più bello. Saranno presentate in anteprima le nuove collezioni sartoriali 2026-2027 e gli ultimi trend di tendenza.

Tra gli stand sarà possibile ammirare gli abiti da sposa e sposo più belli, ma anche abiti da cerimonia per gli invitati, addobbi floreali, trucco e acconciature, bomboniere e partecipazioni, location per il ricevimento, fotografia e video, fedi e gioielli, tutti i servizi per gli sposi. E ancora complessi artistici e musicali, noleggi di auto all’ultima moda o d’epoca, e agenzie di viaggio che proporranno le migliori mete per il tanto atteso viaggio di nozze.

I futuri sposi potranno avvalersi dell’esperienza e della professionalità di numerosi wedding planner che sapranno guidare i giovani nell’organizzazione del loro giorno più bello. E accanto alle aree espositive, saranno allestiti spazi dedicati a eventi collaterali, legati al mondo del wedding.

Ingresso gratuito tutti i giorni dalle 16 alle 23. Sabato dalle 16 alle 24.









Luogo: PalaGiotto, piazza Chinnici, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 16:00

Artista: Mondo Sposi

Prezzo: 0.00

