L'iniziativa

Anche Confcommercio Palermo parteciperà a “Sentinelle del mare”, un progetto internazionale di “Citizen Science”, portato avanti da Confcommercio Imprese per l’Italia, con l’università di Bologna, che dal 1999 ha come obiettivo quello di monitorare e tutelare le specie animali e vegetali del Mediterraneo con il coinvolgimento di tutti gli amanti del mare: dai semplici bagnanti ai professionisti subacquei e snorkelisti.

“Confcommercio Palermo ha sposato l’iniziativa e per la migliore riuscita coinvolgerà le più importanti strutture ricettive per divulgare Sentinelle del mare coinvolgendo i turisti nell’osservazione dei nostri meravigliosi fondali – ha detto la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio -. In particolare, nelle strutture convenzionate, verranno distribuite migliaia di schede ai turisti che vorranno contribuire alla riuscita del progetto”.

A Palermo il progetto si svolgerà a Mondello, Cinisi, Cefalù e Santa Flavia.