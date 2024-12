Sono già 195 le multe elevate a chi va in monopattino senza casco. Tra i multati uno è anche stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. E’ il bilancio delle prime 36 ore della polizia municipale di Palermo dopo che si è passati dagli inviti dei primi giorni alle sanzioni.

“Al momento le multe sono elevate solo per chi non indossa il casco – dice il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello – Per le targhe e le assicurazioni aspettiamo i decreti attuativi”. Ogni multa è di 50 euro.

Ma in questi giorni c’è una presidio costante degli agenti della polizia municipale nelle zone commerciali della città. Sono state tante le multe elevate per divieto di sosta. Zona via Sciuti, via Marchese di Villabianca, via Notarbartolo, corso Calatafimi, viale Strasburgo, via Empedocle Restivo. Gli agenti multano le auto in doppia fila o quelli che parcheggiano in divieto di sosta.

E dalle prossime ore in linea con il nuovo codice della strada scatteranno controlli anche per accertare chi si mette al volante dopo aver bevuto o assunto droga. “Da questa sera scatteranno i controlli – aggiunge il comandante – ne va della sicurezza di tutti”.