Come aiutarlo

Più di cento donazioni e 1.800 euro già raccolti per pagare le cure di Frodo, un cane trovato ferito senza che nessuno lo avesse soccorso. La raccolta fondi è partita da Monreale su iniziativa di Alice Sciortino, che lo ha portato in clinica e se ne sta occupando. Il percorso di cura, però, sarà lungo.

«Non ce la siamo sentita di girarci dall’altra parte. L’abbiamo preso e portato subito in clinica», scrive la promotrice nella pagina della raccolta.

Frodo ha il microchip, ma la famiglia non si trova

Il cane ha riportato diverse ferite e ha il microchip, che però finora non è servito a riportarlo dalla sua famiglia. «Abbiamo provato subito a rintracciare la sua famiglia, ma non riusciamo a trovarla. Forse è all’estero», racconta Alice Sciortino, «lui è rimasto solo, a soffrire».

Ernie e leishmania: le condizioni del cane

Secondo quanto riferisce la promotrice, le condizioni di Frodo non sono incoraggianti: oltre alle ferite, il cane ha diverse ernie e la leishmania con valori molto alti.

«Per ora è stato preso momentaneamente in carico da noi, ma da soli non ce la facciamo», spiega Alice Sciortino. «Frodo avrà bisogno di cure lunghe, visite, analisi, terapie e interventi».

Come aiutare Frodo

Chi vuole contribuire alle spese per visite, analisi, terapie e interventi può farlo attraverso la pagina GoFundMe “Aiutiamo Frodo”, dove la raccolta resta aperta.