Lo street food è da sempre l’anima di Palermo, un’identità unica celebrata attraverso festival ed eventi con protagonisti le golosità “della strada”: sfincione, panelle e pane con la milza su tutti.

Dal 13 al 15 settembre, la prima edizione del Monreale Food Feast offrirà l’occasione di gustare buon cibo e birra artigianale locale, il tutto accompagnato da musica live.

A fare da apripista della manifestazione sarà Nino u Ballerino, vera istituzione del cibo da strada palermitano con i suoi rinomati panini. Presente anche il ristorante “Sbafo”, noto per i maxi burger, che nei giorni scorsi ha fatto partire il contest “mangia finché puoi” i cui vincitori si sfideranno una gara in programma domenica 15 settembre

Non solo specialità gastronomiche ma anche musica dal vivo che animerà le tre serate.

Venerdì alle 21 salirà sul palco Salvatore Alaimo, in arte Sabù Alaimo, cantautore palermitano molto apprezzato nel panorama nazionale. Sabato, invece, dalle 22, via Pietro Novelli diventerà una discoteca all’aperto con il dj Daniele Aiello e il vocalist Maurizio Gagliardo. Chiude domenica la selezione musicale di dj Alex Ciambra.

Le specialità che si potranno gustare saranno sfincione, crepes, cassatelle, arancine, piadine, kebab, panini con la milza, panelle, crocché con una selezione di birre artigianali siciliane e vini.