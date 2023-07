La Chiesa monrealese ha tre nuovi presbiteri ordinati nel duomo di Monreale dall’arcivescovo Gualtiero Isacchi nella solennità degli apostoli Pietro e Paolo, patroni del seminario arcivescovile. Un evento di grande gioia in un momento di grave crisi vocazionale. Si tratta di Luca Capuano, proveniente da Monreale, Savino D’Araio, originario di Partinico, e Daniele Fiore, 39 anni, che arriva da Palermo.

Sono i primi tre nuovi sacerdoti accolti da monsignore Isacchi, che guida la diocesi normanna dal 31 luglio, dove a sua volta è stato ordinato vescovo. I tre presbiteri si sono preparati a ricevere il sacramento del sacerdozio attraverso gli esercizi spirituali nel Centro “Maria Immacolata” di Poggio San Francesco, predicati da Liborio don Marco, vicepreside e docente di Sacra Scrittura presso la Pontificia Facoltà Teologica “San Giovanni Evangelista” di Sicilia, in Palermo.

Durante la solenne celebrazione eucaristica, i candidati sono stati presentati al vescovo dal rettore del Collegio Ecclesiastico Internazionale San Carlo Borromeo, presso cui stanno continuando gli studi di specializzazione a Roma.

Chi sono i tre nuovi sacerdoti

Ecco chi sono i tre nuovi sacerdoti della diocesi. Luca Capuano, 30 anni, è originario di Monreale, appartenente alla comunità parrocchiale S. Teresa di Lisieux, è laureato in Scienze del turismo presso l’Università degli studi di Palermo. In parrocchia è cresciuto in seno all’Azione Cattolica. Dopo il conseguimento del Baccellierato in Sacra Teologia presso la Pontifica Facoltà Teologica di Sicilia in Palermo, sta proseguendo gli studi di specializzazione in Beni Culturali della Chiesa presso la Pontifica Università Gregoriana di Roma.

Savino D’Araio, 41 anni, proviene da Partinico dalla comunità parrocchiale SS. Salvatore, è laureato in Scienze biologiche presso l’Università degli studi di Palermo. Dopo il conseguimento del Baccellierato in Sacra Teologia presso la Pontifica Facoltà Teologica di Sicilia in Palermo, sta proseguendo gli studi di specializzazione in Sacra Liturgia presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma.

Daniele Fiore, 39 anni, è di Palermo, dopo il suo ingresso nel Seminario arcivescovile di Monreale nel 2017, si inserisce nella comunità parrocchiale S. Maria la Reale di Rocca-Monreale. Si laurea in Antropologia ed etnologia e intraprende il suo discernimento vocazionale. Dopo il Baccellierato in Sacra Teologia presso la Pontifica Facoltà Teologica di Sicilia, sta proseguendo gli studi di specializzazione in Diritto canonico presso la Pontifica Università Gregoriana di Roma.

I nuovi presbiteri presiederanno per la prima volta la Celebrazione eucaristica nelle proprie parrocchie di origine: don Luca Capuano a S. Teresa di Lisieux, Monreale, il primo luglio alle ore 18.30; Don Daniele Fiore, a S. Maria la Reale, Rocca-Palermo, il 2 luglio, alle ore 10.30; Don Savino D’Araio, a SS. Salvatore, Partinico, il 2 luglio alle ore 18.00.

