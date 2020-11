Emergenza rifiuti nel capoluogo siciliano

Giornata di bollette TARI per i residenti di Bonagia, quartiere periferico di Palermo. Ma tutte le zone per il conferimento dei rifiuti sono ormai delle classiche discariche a cielo aperto. C’è di tutto, oltre i cassonetti stracolmi. Molti i rifiuti ingombranti: vasche da bagno, divani…

C’è chi si chiede: perché pagare per un servizio inesistente? Una situazione da ‘gatto che si morde la coda’: se non paghi, non ci sono i soldi per finanziare la RAP. Se paghi, però, vuoi che la raccolta dei rifiuti ci sia, regolare soprattutto.

La situazione, comunque sia, è questa:

La fotogallery: