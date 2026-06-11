



Nei weekend dal 14 al 28 giugno 2026, Montelepre si trasformerà in un palcoscenico vibrante di emozioni, tradizioni e convivialità.





L’amministrazione comunale di Montelepre guidata dal sindaco Giuseppe Terranova e l’associazione turistica Pro Loco presieduta da Gioacchino Gaglio, animeranno la cittadina con un programma ricco e variegato, capace di soddisfare i gusti più esigenti e di regalare momenti di pura magia a tutti gli amanti della cultura, della musica e della buona tavola.





Si parte il 14 giugno con “Un giorno al Castello”, un’iniziativa imperdibile organizzata dall’Assessorato comunale al Turismo in collaborazione con il Consorzio Castelli di Sicilia. Immergetevi nella storia e nell’atmosfera suggestiva della Torre Ventimiglia, una fortezza che custodisce i segreti del passato. Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, potrete esplorare le sue antiche mura e ammirare il panorama mozzafiato che si apre sulla valle sottostante. E per concludere la giornata in bellezza, la Festa del Donatore, organizzata dall’Associazione AVIS Montelepre presso il Parco Urbano, a partire dalle 20:30, con la partecipazione speciale de i “I Tarantula”, promette di essere un’esplosione di gioia e solidarietà.





Il 20 giugno, la Torre Ventimiglia si veste di nuovo di festa con “Gusto, Arte e Musica”, un evento che celebra le eccellenze locali. Dalle 16:00 alle 19:00, lasciatevi tentare dalle delizie culinarie tipiche, come la pasta all’antica e altri prodotti De.Co, ammirate opere d’arte che sapranno stimolare la vostra creatività e lasciatevi trasportare dalle suggestive note musicali, grazie ad un finanziamento dell’assessorato regionale alle attività produttive. A seguire, alle ore 21:00, presso l’Ex campo di basket di Via Francesco Purpura, preparatevi a un’esperienza musicale indimenticabile con un concerto diretto da Luigi Piovano della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Rossini, Čajkovskij e Dvořák: un viaggio emozionante attraverso i capolavori della musica classica.





Il 21 giugno, la Festa della Musica lungo via della Torre promette di essere un evento eccezionale. Dalle 21:15, l’Orchestra Fiati e il Coro Amadeus allieteranno il pubblico con le loro melodie, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. E alle 22:30, il momento clou: un concerto LIVE con gruppi e artisti locali che vi faranno ballare e cantare fino a tarda notte. A presentare la serata, il noto Gianni Buffa, una garanzia di professionalità e simpatia.





E infine, dal 25 al 28 giugno, Montelepre si prepara a celebrare il suo patrono, il Santissimo Crocifisso, con una serie di appuntamenti organizzati dal Comitato dei Festeggiamenti presieduto da Peppino Lo Grasso. Un momento di profonda devozione e di grande festa, che farà vivere la vera anima del paese. Il programma è in definizione, ma il comitato preannuncia già la presenza di artisti importanti e serate indimenticabili.





“Con questi eventi – dice il sindaco di Montelepre Giuseppe Terranova – continuiamo valorizzare l’identità locale, le tradizioni, le bellezze paesaggistiche e il patrimonio storico del nostro paese che si è sempre distinto nella creazione di grandi momenti di aggregazione. Ringrazio le associazioni di volontariato, la Proloco, il comitato dei festeggiamenti del nostro patrono e tutti i cittadini che, con il loro impegno, rendono possibile la realizzazione di questo programma”.





“Montelepre è pronta ad accogliere tanti visitatori- dice l’assessore Giusy Ciulla – che non vorranno perdere l’occasione di vivere insieme a noi emozioni e momenti unici. Abbiamo lavorato molto per reperire le risorse necessarie ed organizzare ogni singola iniziativa e – conclude – siamo certi che i nostri sforzi saranno ripagati da tante presenze”.

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