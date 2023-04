Successo per la boxeur allenata dal maestro Salvatore Tranchina

Dallo Zen al titolo italiano: una bella storia di sport quella di Morgana La Rosa, boxeur palermitana che ha conquistato il titolo nella categoria junior 50 kg nella cornice dei campionati italiano Schoolgirl – Youth femminili, tenuti al PalaRoma di Montesilvano. Una tre giorni di pugilato, quella andata in scena nel Lazio dal 14 al 16 aprile, nella quale la quindicenne allenata dal maestro Salvatore Tranchina ha battuto in finale Giulietta Marongiu, atleta della Latina Boxe. Buon torneo anche per l’altra atleta palermitana Giada Lavardera, sconfitta durante il torneo dalla più esperta Mohamoud Jama Amina, atleta di origini calabresi.

L’allenatore: “Ragazza modello, da seguire come esempio”

Soddisfatto l’allenatore Salvatore Tranchina, che ha così commentato a caldo il successo della sua atleta. “Abbiamo portato allo Zen il primo titolo italiano di pugilato femminile – ha commentato il tecnico -. Momi è una ragazza modello, da seguire come esempio. Ha fatto tanti sacrifici per arrivare a questo successo. Se lo è meritato tutto“. Una gioia per il team palermitano, a cui si unisce un’altra buona notizia, questa volta al maschile. “Oggi è arrivata un’altra bella notizia. Vittorio D’Alessandro, Categoria SchoolBoys 46 chili, era stato convocato dal tecnico Patrizio Oliva per tenere dei test match, insieme ad altri 22 atleti provenienti da tutta Italia, al fine di selezionare i migliori ragazzi da inserire nei prossimi tornei nazionali. Un percorso che possiamo ufficialmente dire che proseguirà, visto che ha vinto entrambi gli incontri a cui ha partecipato”.