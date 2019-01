Mek Mek Morganella non poteva sperare in un rientro migliore: esordio con il Padova e gol del definitivo 3 – 0 contro l’Hellas Verona. L’esterno svizzero in estate era stato svincolato dal Palermo e si era accasato in seconda divisione svizzera, senza mai trovare continuità. A gennaio il rientro in Italia, che non poteva essere così dolce.

Il Padova infatti ha sconfitto in un derby veneto molto sentito 3 – 0 l’Hellas e le altre due reti sono state siglate da un ex giocatore nostrano: Jerry Mbakogu. Gemellaggio, dunque, anche sul campo tra Padova e Palermo. C’è molto di rosanero in questa vittoria che fa bene anche alla squadra di Stellone.

Il Verona è senza dubbio una delle pretendenti alla promozione e la sconfitta ha di fatto favorito il Palermo che è rimasto fermo a quota 37 punti.