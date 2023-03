Al Convegno "Ponte, una sfida necessaria" al Teatro Massimo di Palermo

C’è chi un Ponte tra la Sicilia e la Calabria l’ha già realizzato. Al convegno “Ponte sullo Stretto, una sfida necessaria” – che si è tenuto nei giorni scorsi a Palermo – ha partecipato anche Lino Morgante, presidente del gruppo editoriale S.E.S.. “E’ vero, abbiamo costruito un ponte di informazione tra Sicilia e Calabria – ha detto Morgante – ora è arrivato il momento di discutere seriamente – e potrebbe essere questa la volta buona – sul fare o non fare il Ponte sullo stretto. Credo che il governo nazionale abbia deciso e ci sia la volontà di realizzare quest’opera. E’ un progetto, bisogna ricordarlo, dal valore europeo, che fa parte del corridoio Palermo -Berlino -Kiev”.

“Si tratta certamente di una grande infrastruttura che può rappresentare la svolta per la Sicilia, per la Calabria e per il Sud in generale. In questi anni – ha concluso Morgante – il confronto è stato ideologico, mentre sarebbe stato più interessante ed utile confrontarsi sui numeri, sulle prospettive di sviluppo e sulla possibilità di creare lavoro”.

Like this: Like Loading...