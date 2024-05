Gli agenti della squadra mobile sono andati oggi nella zona dell’Addaura a Palermo dove vive la madre dell’architetto Angelo Onorato trovato morto in auto nella sua auto una Range Rover con una fascetta al collo. Pare che l’imprenditore sia passato anche da lì la mattina di sabato prima di andare nella parallela della bretella che costeggia l’autostrada Palermo Mazara del Vallo dove è stato trovato morto dalla moglie l’eurodeputata della Lega Francesca Donato e dalla figlia Carolina. Gli agenti hanno chiesto ai vicini di casa se è stato notato l’architetto e se fosse agitato.

L’avvocato dell’onorevole Donato: “Basta clamore mediatico”

“L’espletamento dell’esame autoptico non rappresenta una conclusione delle indagini che certamente dovrà tenere conto di diversi elementi non ancora chiariti. I primi dati emersi non consentono di orientare in maniera decisa l’indagine” lo dichiara l’avvocato Vincenzo Lo Re, il legale incaricato dall’onorevole Francesca Donato di seguire le indagini relative alla morte del marito Angelo Onorato. “In questo quadro – continua Lo Re – appare comprensibile la volontà della mia assistita, che pure ha già manifestato le sue convinzioni, di non voler commentare la vicenda e rilasciare dichiarazioni alla stampa per non alimentare un clamore mediatico che non favorisce la discrezione necessaria ad una vicenda dolorosa e attualmente oggetto di indagine”, conclude.

Domani i funerali

Si terranno domani, giovedì 30 maggio, alle 12 nella Cattedrale di Palermo i funerali di Onorato, l’architetto imprenditore trovato morto sabato scorso nella sua auto lungo la via Ugo La Malfa nel tratto di strada che costeggia laterale l’autostrada Palermo Mazara del Vallo. La messa verrà celebrata da Filippo Sarullo parroco della Cattedrale.

Il risultato dell’autopsia

L’esame autoptico, sul quale si ponevano tante speranze di chiarezza, però, non ha sciolto alcuno degli interrogativi che restano, al momento, avvolti nel mistero. In base a quanto emerso dall’esame sembra che non ci siano altri segni di violenza sul corpo dell’imprenditore se non quello della fascetta bianca stretta attorno al collo. Sono stati eseguiti i prelievi necessari per gli esami tossicologici e stabilire se l’imprenditore fosse o meno sotto l’effetto di sedativi. Ma per quei risultati ci vorranno 90 giorni. L’esame è stato eseguito dal medico legate Tommaso D’Anna. La famiglia assistita dall’avvocato Vincenzo Lo Re ha nominato come consulente l’anatomopatologa Nuccia Albano assessore al lavoro della giunta Schifani. Il 54enne marito dell’eurodeputata della Nuova Dc Francesca Donato sarebbe morto dunque per soffocamento.

L’impronta ritrovata

Nelle ore scorse, l’impronta di una mano sulla parte superiore del Range Rover è entrata tra gli elementi d’indagine su cui si stanno concentrando gli investigatori dopo i rilievi sul Suv dove, sabato scorso, è stato trovato morto Onorato.