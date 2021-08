Grave lutto nella giunta regionale, si è spenta la moglie dell’assessore Mimmo Turano

Gaetano Ferraro

05/08/2021

E’ morta Monica Di Simone, la moglie dell‘assessore regionale Turano Si è spenta dopo aver lottato contro una malattia diagnosticata poco tempo fa Il cordoglio del Presidente della Regione Musumeci dopo la tragica notizia Grave lutto nel governo regionale siciliano. Si è spenta prematuramente la moglie dell’assessore alle Attività produttive, Mimmo Turano. A darne notizia, oggi, il presidente della Regione Nello Musumeci che, a margine della cerimonia d’inaugurazione dei rinnovati Giardini di Orleans a piazza Indipendenza, ha rivolto le sue condoglianze e quelle dei colleghi di giunta all’assessore originario di Alcamo. Le parole di dolore di Musumeci “Oggi – ha detto il governatore – un pensiero affettuoso va all’assessore Mimmo Turano per la prematura scomparsa della moglie”. Monica Di Simone, 57 anni, si è spenta dopo aver lottato contro una malattia diagnosticata poco tempo fa. Una grave perdita per il politico alcamese, assessore regionale alle attività Produttive. La donna lascia il marito e quattro figli. A causa del lutto che ha colpito l’assessore Turano è stato anche annullato il sopralluogo istituzionale al porto di Castellammare del Golfo che avrebbe dovuto effettuare oggi l’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone. La vicinanza dell’Udc “L’Udc si stringe affettuosamente all’assessore alle Attività produttive della Regione Sicilia, Mimmo Turano per la prematura scomparsa della moglie, Monica. Intendo esprimere, con il cuore, un sentimento di cordoglio e di profonda vicinanza a nome di tutti, parlamentari, amministratori locali e dirigenti. In questo momento d’immenso dolore, caro Mimmo, vorrei rivolgere a Dio la preghiera della nostra comunità per la tua famiglia”, così Lorenzo Cesa in una nota. All’assessore Mimmo Turano e alla famiglia, la vicinanza della redazione e dell’editore di BlogSicilia.

