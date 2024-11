Aveva 60 anni

Se l’è portato via un brutto male contro cui lottava da tempo, Riccardo Hartl, 60 anni, era originario del Regno Unito. Simbolo del Parkrun, Riccardo era un volto conosciuto dalla comunità palermitana. Ogni sabato coinvolgeva diversi appassionati di corsa al parco Uditore e al Foro italico. Nella sua vita passata era stato un camionista, un lavoro che lo ha portato a viaggiare e conoscere diverse culture. Negli ultimi anni si era ritirato a Palermo insieme alla sua compagna, luogo dove ha trascorso gli ultimi anni di vita.

La passione per il Parkrun

La sua grande passione, poi trasmessa a molti, lo ha fatto diventare un simbolo del Parkrun, iniziativa globale che promuove la corsa di 5 chilometri ogni sabato mattina. In poco tempo è riuscito a coinvolgere diversi appassionati, indipendentemente dal livello di abilità, creando una comunità locale di corridori. Ogni sabato mattina, alle 8.30, incoraggiava i partecipanti a condividere aneddoti e trasmetteva la sua passione per lo sport.

il 23 novembre al Foro italico per onorare la sua memoria

In segno di rispetto a gratitudine sabato 23 novembre il Parkrun si fermerà. Gli organizzatori hanno annunciato un momento di raccolta per onorare la sua memoria. “Sabato prossimo, 23 Novembre Uditore Parkrun non si disputerà .Andremo tutti a Foro Italico Parkrun per onorare la memoria del compianto. Uditore Parkrun riprenderà regolarmente sabato 30 Novembre”.

Il cordoglio

Si moltiplicano i messaggi di cordoglio lasciati sulla pagina social di Riccardo Hartl. “Ciao papà. Fai buon viaggio, hai smesso di soffrire e mi piace immaginarti già in viaggio su un camion. Riccardo Hartl i miei occhi sono i tuoi e spero tanto che anche la tua nipotina li prenda da noi” – ha scritto la figlia, Emily Hartl -.

“Caro Riky il tuo sogno di venire a trovare i bambini ad Igbedor, adesso è diventato Reale e sarà per Sempre. Noi crediamo che tu continui a Vivere in un modo Nuovo e per sempre. Grazie per ciò che sei, per ciò che hai lasciato in noi ed attorno a noi. Tu sei Una Stella e resterai a risplendere accanto a noi sempre. ciao Amico mio e Fratello. Ringrazio Dio per questo tempo che ti ho avuto accanto, per il tuo affetto e la tua presenza. Prega per tutti, soprattutto coloro che ti hanno voluto bene, prega per la Pace in questo mondo diviso, prendiamoci ancora per mano e continuiamo a camminare insieme. Ciao Amico mio, ti voglio bene” – ha scritto un amico -.

