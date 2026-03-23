Dramma a Palermo durante il voto per il referendum sulla giustizia. Uno scrutatore Flaminio Puma poco dopo mezzogiorno è morto per infarto alla scuola Giuseppe Scelsa in via Giovanni Villani, nel rione Pagliarelli. La vittima, Flaminio Puma, aveva 57 anni.

Un altro scrutatore ha tentato invano di rianimarlo. È intervenuto il medico legale. I parenti sono stati avvertiti e sono corsi all’istituto comprensivo. Vano anche l’arrivo dei sanitari del 118.

Le condoglianze della Fp Cgil Palermo

La Fp Cgil Palermo partecipa al dolore per la morte di Flaminio Puma, architetto del Comune di Palermo, morto per un malore mentre svolgeva l’incarico di rilevatore dati per il Referendum sulla giustizia in una scuola. “Increduli e addolorati davanti a alla notizia di questa gravissima perdita – scrive la Fp Cgil Palermo – esprimiamo le nostre più sentite condoglianze e ci stringiamo con partecipazione attorno alla famiglia, agli amici e ai colleghi dell’ufficio tecnico del Comune di Palermo”.