“Ma come si fa a morire per una buca maledetta in viale Regione Sicilia, non si può morire così. Mi dispiace davvero tanto e condoglianze alla famiglia di Samuele, una persona che aveva una vita davanti”. Rabbia e dolore per una fine assurda, davvero assurda.

Un clima pesantissimo. Sul luogo dell’incidente che è costato la vita a Samuele Fuschi, 38 anni, in viale Regione Siciliana, ci sono tante persone. Parenti e amici circondano la salma dello sfortunato giovane, coperta da un lenzuolo. Urla e pianti, immensa rabbia. Volanti della polizia sono arrivate per mantenere l’ordine. Nello stesso punto, nel 1989, era morto in un altro incidente, Gaspare Polizzi, un giovane di 19 anni.

La tragedia

L’incidente mortale altezza dell’Eni di Bonagia in direzione Catania. Fuschi era bordo di una moto quando è finito per terra ed è morto.

Per il giovane che viaggiava a bordo di una moto Honda Sh 300 non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso.

Le indagini sono condotte dalla polizia municipale. Si sono formate lunghe code in viale Regione Siciliana. Pare che il giovane sia finito dentro una buca che si era aperta in viale Regione Siciliana e non avrebbe lasciato scampo al motociclista.

Incidente sullo scooter, muore in ospedale, indagata una donna di 46 anni

Era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale nella zona dell’Ucciardone. A bordo dello scooter Scarabeo era rimasto coinvolto in uno scontro con una vettura una Volkswagen Polo che gli aveva procurato gravi traumi. Ad inizio maggio, distanza di pochi giorni, Raffaele Pesco di 57 anni è morto in ospedale al Policlinico.

Una donna di 46 anni è indagata per omicidio stradale. La vettura è stata sequestrata. L’incidente è avvenuto di mattina, intorno alle 10.30 del 26 aprile. I mezzi coinvolti uno scooter Scarabeo, guidato da Pesco, e una Volkswagen Polo guidato da una 46enne (V. G. le sue iniziali). Per cause ancora da accertare i due mezzi, che viaggiavano in direzione di via Crispi, si sono scontrati lateralmente. Nell’impatto il 57enne, che indossava il casco, è stato sbalzato dalla sella sbattendo con violenza contro l’asfalto. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. Qui dopo alcuni giorni è morto.

