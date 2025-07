Fabrizio Nigrelli faceva servizio a Brancaccio a Palermo

Un vigile del fuoco che ha fatto servizio a Brancaccio a Palermo è morto questa mattina. Fabrizio Nigrelli 42 anni è stato colto da malore ad Alcamo. Lascia la moglie e due bambini. I colleghi lo ricordano come un pompiere dalle grandi doti umane e atletiche.

“Fabrizio aveva un fisico atletico, perfezionista della salute. Lo apprezzavamo per la sua umanità e la sua professionalità – dicono i colleghi – I colleghi come Fabrizio sono soggetti a forte stress affrontando interventi o con giornate di caldo afoso come queste o temperature fredde. In questi giorni lavorare con oltre 40 gradi non è semplice. Non hai il tempo di riposarti, poiché sfiniti, per carenza di personale costretto ad affrontare ulteriori interventi. Non si tratta essere cinici. Queste cose le abbiamo dette da sempre, ma ripetiamo alla classe politica, meno pacche sulle spalle, e maggiori tutele e riconoscimenti”.

I funerali si svolgeranno domani alle 16.30 nella chiesa madre di Alcamo.