il ruolo della sicilia film commission e dell'ex assessore messina

I contatti tra l’assessorato regionale al Turismo ed allo Spettacolo e la società lussemburghese Absolute Blu risalgono, almeno sulle carte, a partire dal febbraio dello scorso anno.

Il primo contatto

A bussare alla porta dell’azienda europea fu la Sicilia film commission, interessata ad una mostra fotografica, denominata Sicily, woman e cinema” al Festival internazionale del cinema di Cannes 2022, il cui progetto, secondo quanto emerge in un carteggio del primo febbraio del 2022, fu presentato “nel luglio dello scorso anno (2021, ndr) dall’assessorato al Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione siciliana nel corso del Festival internazionale del Cinema di Cannes 2021″ si legge nella lettera, firmata dal dirigente della Sicilia film commission, Nicola Tarantino e dalla dirigente generale Lucia Di Fatta, indirizzata alla Absolute Blu e per conoscenza all’assessore regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, che, in quel periodo, era Manlio Messina.

Si arricchisce di altri particolari la vicenda dell’impegno di spesa della Regione pari a 3,7 milioni di euro per una mostra fotografica al Festival del cinema di Cannes, per cui la Procura della Corte dei Conti ha aperto un’inchiesta.

Il carteggio tra Sicilia film commission e Absolute Blu

In quel documento, avente per oggetto “Progetto Sicily, woman e cinema” – realizzazione e presentazione in occasione del Festival internazionale del cinema di Cannes 2022, la Sicilia film commission, “chiede di conoscere se per il 2022 sussistano in capo alla Absolute Blu s.a. profili di esclusività nell’organizzazione, anche sotto il profilo logistico, degli eventi di comunicazione e promozione da svolgersi nell’ambito del citato festival”.

La richiesta di interesse alla società lussemburghese

Inoltre,” si richiede – si legge nel documento – che, dopo avere eventualmente documentato tale qualifica di esclusivista tematico, codesta società manifesti il proprio interesse allo sviluppo ed alla esecuzione del progetto in esame, formulando una proposta inerente all’intera iniziativa in questione, che ne comprenda la presentazione al pubblico attraverso appositi eventi da svolgersi nel corso del Festival internazionale del Cinema Cannes 2022″.

La fase istruttoria

La risposta della società lussemburghese arrivò nelle settimane successive con una proposta. Il 17 marzo del 2022, la Sicilia film commission rispose alla Absolute Blu, inviando copia della seconda lettera all’assessore al Turimo ed allo Spettacolo. “Si comunica – si legge nella lettera -che i competenti uffici dello scrivente Dipartimento hanno iniziato l’istruttoria, inerente alla procedura di affidamento dai servizi necessari alla realizzazione del progetto Sicily, Woman e Cinema che, come già specificato nella pregressa corrispondenza, questa amministrazione intende perfezionare”.

La copertura finanziaria

Nello stesso documento del 17 marzo del 2022, i dirigenti scrivono che “le successive fasi concernenti la stipula contrattuale potranno concretizzarsi solo ad avvenuto consolidamento della copertura finanziaria dell’operazione, ossia con l’appostamento nel pertinente capitolo del bilancio regionale delle necessarie risorse”.

La negoziazione

Dopo il carteggio, le parti si incontrarono il 30 marzo per negoziare l’intesa. A partecipare, come emerge dal verbale, Nicola Tarantino, responsabile unico del procedimento (Rup) e Patrick Nassogne, legale rappresentante della società Absolute Blu.

Il documento dell’ex assessore Messina

Il 5 aprile del 2022 a scrivere è Manlio Messina, assessore al Turismo ed allo Spettacolo che si rivolge ai sindaci dei Comuni interessati per la realizzazione degli scatti da presentare al Festival di Cannes. I destinatari sono il sindaco di Aci Castello, Gibellina, Montalbano Elicona, Poggioreale, Realmonte, Salemi, Siracusa, all’allora commissario di Pachino, al presidente della Fondazione Palazzo Butera, all’amministratore della Comunione Ereditaria Castronovo, alla Fattoria dell’Arte di Christian Reina ed al presidente dell’Assemblea regionale siciliana. “A breve – si legge nella lettera di Messina – sotto il coordinamento della Sicilia film Commission, si procederà alla materiale realizzazione del suddetto shooting fotografico, che interesserà diverse location siciliane, di particolare attrattività culturale, ambientale e paesaggistica”.

I siti dello shooting fotografico

L’assessore Messina in quello stesso documento, annuncia un cronoprogramma per gli scatti da realizzare in 12 siti: Villa Palagonia (26 aprile); Palazzo dei Normammi (27 aprile); Palazzo Butera di Palermo (28 aprile); Cretto di Burri, Gibellina (29 aprile); Ex chiesa Madre di Salemi (30 aprile); Ruderi di Poggioreale (1 maggio); Scala dei Turchi (2 maggio); Teatro di Andromeda (3 maggio); Faraglioni di Aci Trezza (4 maggio); Piazza del Duomo di Ortigia (5 maggio); Porto di Marzamemi (6 maggio); Megaliti dell’Argimusco a Montalbano Elicona (7 maggio).

“Massima collaborazione”

In coda alla lettera, Messina invita tutti “alla massima collaborazione per la ottimale riuscita del progetto, concedendo il libero accesso e le relative autorizzazioni alla troupe ed al personale impegnato nelle riprese fotografiche in questione”.