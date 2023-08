Oltre 6 milioni di investimento da parte del Gruppo Bulgarella

Rinasce quello che una volta era il Motel Agip, leggendaria griffe dell’hotellerie a Palermo. E diventerà un hotel a 4 stelle. La struttura, attualmente chiusa, è stata rilevata dal Gruppo Bulgarella . Il valore dell’operazione è pari a circa 3 milioni di euro, mentre le opere di riqualificazione previste ammonteranno a circa 6 milioni. Il fabbricato con destinazione alberghiera è composto da sette piani fuori terra per un totale di 120 camere, oltre a locali tecnici, magazzini, sala banchetti, sala ristorante, bar, cucina e tre sale conferenze.

24 mesi per tornare operativi

La struttura sarà pronta in 24 mesi dall’inizio dei lavori e diventerà un 4 stelle in grado di generare 60.000 presenze annue. “Il modello di sviluppo del gruppo è orientato al recupero. L’operazione “Ex Motel Agip” rientra perfettamente nel nostro dna. Si tratta di una struttura ricettiva storica, ma oggi dimenticata. La riporteremo a nuovo splendore e diventerà l’albergo commerciale di riferimento della città. Sono molto contento e da palermitano anche un po’ emozionato”, ha commentato Ray Lo Faso, direttore generale del Gruppo Bulgarella.

La storia dei Motel Agip

Risale al 1960 la storia dei Motel Agip, quando Enrico Mattei fondò la SEMI (Società Esercizio Motel Italia SpA), ramo dell‘AGIP (Azienda Generale Italiana Petroli), che si occupava delle strutture ricettive lungo le arterie autostradali. Un format di ospitalità nato agli inizi del Novecento e diventato un’icona dell’America on the road. In Italia la società fondata da Mattei resistette fino agli anni Novanta, arrivando a gestire una quarantina di strutture, per poi procedere ad una progressiva dismissione dei motel. La SEMI venne messa in liquidazione nel 1994.

Nel 2022 gli investimenti totali del Gruppo Bulgarella sono stati pari a 10 milioni di euro, mentre nel 2023 ammonteranno a 18-20 milioni di euro, inclusi i lavori per l’Ex Motel Agip di Palermo, le opere di riconversione per l’ex Colonia Olivetti di Sarzana e i lavori di rinnovamento per l’Hotel Bristol di Viareggio.

Il Gruppo Bulgarella Holding ha cento anni di storia e radici nel mondo delle costruzioni, ma è a partire dalla metà degli anni Settanta che l’attività si concentra sul settore hospitality con i primi investimenti rivolti ad alberghi sul mare a Trapani, in Sicilia.

Attualmente il gruppo, guidato dal direttore generale Ray Lo Faso (in carica dal 2017), ha un portfolio di 29 alberghi di proprietà di categoria 4 e 5 stelle distribuiti in cinque regioni italiane (Sicilia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Liguria) per un totale di 2.450 camere, con un valore patrimoniale di circa 400 milioni di euro. Entro il 2023 il numero delle proprietà dovrebbe salire a 30. Al portafoglio alberghiero si aggiungono vari altri immobili di proprietà ad uso commerciale, residenziale e turistico. La maggior parte delle strutture ricettive del gruppo sono beni “unici” nel loro genere, per storia e localizzazione. Il Gruppo Bulgarella è infatti specializzato nell’acquisizione e nel recupero di immobili storici o di pregio, che vengono trasformati in strutture ricettive di alto livello. Basti pensare che ben 16 progetti su 28 totali hanno riguardato opere di riconversione.