Un giovane di 19 anni Rosario Romeo è morto, la scorsa notte a Palermo.

In base alle prime ricostruzioni, intorno alle 3, sarebbe finito con la moto contro un palo in viale Diana, alla Favorita. Sono intervenuti i sanitari del 118 ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Troppo gravi i traumi riportati nello scontro. Gli agenti dell’infortunistica della polizia municipale sono ancora al lavoro per accertare la dinamica.

Rosarioera figlio unico. Gianfranco Romeo, suo padre è titolare di un bar in via Roccazzo, mentre la madre, Silvana Barone gestisce una parrucchieria in via Mogadiscio.

Il cordoglio del consigliere comunale alla famiglia di Rosario

“È con profonda tristezza e sincera commozione che voglio esprimere la mia vicinanza alla famiglia di Rosario Romeo, giovane di 19 anni tragicamente scomparso in un incidente stradale.

In questo momento di dolore immenso sono vicina al papà Gianfranco, alla mamma Silvana e a tutti i suoi cari, ai quali rivolgo il mio più sentito cordoglio. Mi sento vicina a una famiglia unita, composta da persone perbene e grandi lavoratori, una famiglia che ha sempre trasmesso valori di amore, sacrificio e dignità.

La perdita di un figlio è un dolore che supera ogni parola. Pensare a un ragazzo che esce di casa e che non farà più ritorno rappresenta una sofferenza difficile anche solo da immaginare. Nessuna frase può colmare un vuoto così grande, ma il mio abbraccio vuole essere una testimonianza di vicinanza e affetto, nella speranza che possa offrire almeno un piccolo conforto in queste ore così drammatiche.

Questa tragedia ci richiama ancora una volta alla responsabilità collettiva sul tema della sicurezza stradale: dalla prevenzione al controllo, dal contrasto ai comportamenti pericolosi alla necessità di strade sempre più sicure, illuminate e curate. Un impegno che deve tradursi in azioni concrete per evitare che altre famiglie debbano vivere un dolore così grande.”

Lo dichiara Sabrina Figuccia capogruppo della Lega in Consiglio comunale

Incidente mortale in via Montepellegrino, la vittima un motociclista

Ancora un drammatico incidente stradale questa volte in piena città di Palermo. Salvatore Firemi, 28 anni, è morto questa mattina a causa di uno scontro avvenuto nella zona tra via dei Cantieri e via Montepellegrino. Il giovane si trovava in sella a uno scooter Kymco che si è scontrato con un Tir. Nell’impatto il giovane ha avuto la peggio.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte e gli agenti della polizia municipale che stanno eseguendo i rilievi.

Un episodio drammatico che riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale e sulla viabilità nei punti più critici della città.