Nell'impatto rimasti feriti altri due ragazzi

Moto contro un paolo dopo uno scontro con un’altra moto. Incidente mortale lungo via Pietro Bonanno, la strada che sale a Monte Pellegrino a Palermo. A perdere la vita è stato un giovane di 18 anni, Simone Gnoffo. Lo scontro ha visto coinvolte due moto, la Kawasaki della vittima e un altro mezzo a due ruote, modello Motron. Nell’impatto sono rimasti feriti altri due ragazzi, portati all’ospedale più vicino per ricevere le prime cure e i relativi accertamenti.

La prima ricostruzione

Da una prima ricostruzione, il mezzo del 18enne è finito fuori strada per cause ancora da accertare, terminando la sua corsa contro un palo a margine della strada. Inizialmente il ragazzo era cosciente, e accusava dolore al torace. La situazione si è complicata successivamente, quando, nonostante i tentativi dei sanitari, il giovane si è aggravato repentinamente e per lui non c’è stato nulla da fare. Trasportato, comunque, d’urgenza il ragazzo è morto in ospedale. Nell’impatto sono rimasti feriti altri due ragazzi, trasportati in ospedale in codice giallo. Uno di loro, che ha riportato due fratture, era in sella con il 18enne deceduto. Un altro, che si trovava a bordo dell’altra moto, pare versare in condizioni meno gravi. Sul posto l’infortunistica stradale per effettuare i rilievi, gli operatori di Interventa e la ditta Levantino che si sta occupando del trasporto del mezzo.

Palermitano di 22anni muore a Buseto Palizzolo

La giornats di ieri era giò stata funestata da un’altra tragedia lungo la statale 187 per Buseto Palizzolo. Un giovane palermitano, Tommaso Di Giacomo, è morto schiantandosi con la sua Peugeot 3008 si è scontrato contro un muretto. L’impatto si è verificato attorno alle 12.30 vicino ad un distributore di benzina.

Secondo una prima ricostruzione, la Peugeot condotta dal giovane è andata a finire contro un muretto, dopo l’impatto con una Fiat Panda che si stava immettendo sulla statale proveniente da una via laterale. L’impatto è stato fatale ed il giovane è morto. I soccorritori, allertati immediatamente non hanno potuto fare nulla se non constatarne il decesso. Sul posto sono giunti anche carabinieri e vigili del fuoco. Si indaga sull’accaduto.

