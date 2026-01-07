La donna è in gravissime condizioni

Un motociclista ha investito una donna che attraversava la strada a Palermo e poi è fuggito senza prestare soccorso. E’ successo in via dei Cantieri, nei pressi di piazza Giachery. La donna di 93 anni è rimasta gravemente ferita. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’anziana in ospedale in codice rosso. Per lei è stato necessario il ricovero in terapia intensiva. La prognosi è riservata. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale.

La polizia municipale sta inoltre visionando i filmati delle telecamere della zona, da cui potrebbero emergere importanti dettagli per risalire al pirata della strada. Pochi giorni fa un altro incidente è avvenuto con le stesse modalità.

L’incidente in via Ammiraglio Rizzo

A fine dicembre, infatti, un anziano è stato investito in via Ammiraglio Rizzo. Carmelo Barone, 83 anni, è stato travolto mentre attraversava all’altezza di via Thaon di Revel da un dipendente delle Poste. Quest’ultimo si è fermato, una volta arrivati i soccorsi, l’uomo è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni erano disperate. E’ deceduto l’indomani.