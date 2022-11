Movida a Palermo, 35 multe ai commercianti di via Maqueda

Ignazio Marchese

14/11/2022

Sono 35 le multe elevate dalla polizia municipale nel corso dei controlli lungo l’asse pedonale in via Maqueda tra i locali e pub della movida.

Alcuni commercianti sono stati multati per occupazione e ampliamento del suolo pubblico concesso; altri per i totem pubblicitari senza avere pagato il tributo Tosap, per l’installazione di tende abusive in violazione al regolamento Dehors.

Oltre alle multe per sei locali sono scattate la sospensione delle licenze che variano da 15 giorni a 30 giorni a secondo se le infrazioni sono state contestate una, due o tre volte. Il provvedimento di chiusura lo predispone il Suap.

Sono stati controllati i venditori ambulanti che con le bancarelle occupano ampi tratti di via Maqueda. Per una decina di loro è scattato il divieto di sostare nell’area pedonale. Possono vendere i loro prodotti nelle vie laterali all’isola pedonale.