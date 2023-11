Proseguono senza soluzione di continuità i servizi di controllo del territorio ed anche nel corso di questo weekend, è stata effettuata ulteriore operazione interforze riconducibile al protocollo di sicurezza denominato “Alto Impatto” che ha visto le Forze di Polizia presidiare le zone “calde” della movida cittadina.

Nelle giornate di venerdì e sabato fino a poche ore fa, articolazioni di polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza, coadiuvati da Polizia Municipale e personale dell’ASP, per uno spiegamento complessivo di circa 100 agenti, sono state impegnate lungo gli assi viari della movida, segnatamente piazza Caracciolo e dintorni della Vucciria, piazza Villena, piazza S. Domenico, via Maqueda, via Candelai, piazza Verdi, via Cassari, via Chiavettieri e via La Lumia.

I controlli

In particolare, sono stati condotti mirati servizi ad assetto interforze che simultaneamente, nelle citate aree hanno agito con finalità di prevenzione e contrasto, non solo delle manifestazioni di criminalità diffusa, ma anche di tutti quei fenomeni e condotte improntate all’illegalità, incidenti sulla percezione di sicurezza, in modo da contemperare e garantire le esigenze e le legittime aspettative tanto dei residenti quanto degli esercenti e dei loro clienti.

L’attenzione è rivolta inoltre, conformemente alle indicazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in particolare verso i luoghi di maggior richiamo e aggregazione, dove sono solite riunirsi persone che assumono comportamenti molesti e rissosi perlopiù derivanti dall’abuso di bevande alcoliche.

Nel corso dei suddetti controlli, sono stati effettuati accertamenti ispettivi in due locali cittadini nella zona di via Isidoro la Lumia; al primo sono state contestate carenze strutturali e la mancanza delle schede HACCP con una sanzione amministrativa pari a 2000 euro; al secondo, invece, è stata comminata una prescrizione per carenze igieniche ex art 6 comma 7 D.Lgs 193/07.

Nei servizi del sabato sera sono stati controllati e sanzionati ulteriori cinque esercizi commerciali: Due locali di via Chiavettieri sono stati sanzionati per la mancata emissione di documento commerciale con comunicazione conseguente all’Agenzia dell’Entrate.

Multe e sequestri

In un esercizio commerciale di via Maccheronai sono state riscontrate violazioni per la mancanza di requisiti igienico sanitari con sanzione amministrativa pari a 1.000 euro; la mancanza del manuale di autocontrollo HACCP con sanzione amministrativa pari a 2.000 euro; modifica tipologia attività, in violazione del regolamento CE 852/04 art 6 con sanzione amministrativa di 1.000 euro; violazione articolo 20 del CdS relativa all’occupazione del suolo pubblico, con sanzione amministrativa di 173 euro; violazione regolamento comunale dehors con sanzione amministrativa pari a 600 euro. Il locale, inoltre, è stato sottoposto a sequestro amministrativo, ex art 13 legge 689/81.

Un pub di via dei Maccheronai è stato invece sanzionato perché a seguito di accesso ispettivo sono state riscontrate violazioni in ordine alla mancanza di requisiti igienici (regolamento CE 852/04) con sanzione amministrativa pari a 1.000,00 euro; alla mancanza del manuale di autocontrollo HACCP con sanzione amministrativa pari a 2.000,00 euro; alla violazione del regolamento di Polizia Urbana per difformità con relazione fotometrica, sanzione amministrativa pari a 50,00 euro e sequestro dell’ apparecchiatura musicale per la durata di cinque giorni.

Ad un altro locale di via dei Maccheronai sono state contestate: l’omessa tenuta del registratore fiscale con relativa comunicazione all’agenzia delle entrate; la mancanza di requisiti igienici (regolamento CE 852/04) con sanzione amministrativa pari a 1.000,00 euro; la mancanza del manuale di autocontrollo HACCP con sanzione amministrativa pari a 2.000,00 euro; la violazione dell’articolo 20 CdS relativa all’occupazione del suolo pubblico, con sanzione di 173,00 euro; violazione regolamento comunale dehors con sanzione amministrativa pari a 600 euro; la violazione dell’art 2 riferito al regolamento tosap con sanzione amministrativa pari a 50,00 euro; la violazione dell art. 64 dlgs 59/10 inerente la mancanza di Scia, con sanzione amministrativa di 5.000,00 euro; l’occupazione del suolo pubblico. Oltre a tutte le violazioni contestate si è proceduto al sequestro penale preventivo per carenze igienico sanitarie (cattivo stato di conservazione degli alimenti) ed al sequestro ammininistrativo ex art 13 legge 689/81 del locale.

Una denuncia

Nel corso dei controlli, inoltre, una persona è stata deferita per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, con sequestro probatorio della strumentazione musicale.

Sono state complessivamente identificate 161 persone, di cui 32 con precedenti penali e/o di polizia, sono stati controllati 49 veicoli, ed elevata 1 sanzione ai sensi del Codice della Strada. I servizi di controllo del territorio ad “Alto Impatto” avranno carattere di continuità e proseguiranno anche nei prossimi giorni.

