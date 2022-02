Polizia in azione nei quartieri Brancaccio e Libertà

La polizia prosegue senza soluzione di continuità il suo impegno al fianco dei cittadini ed in tale contesto continuano i servizi straordinari del territorio rientranti nel protocollo di sicurezza denominato Alto Impatto disposti dal questore del capoluogo siciliano, Leopoldo Laricchia, per la verifica del rispetto della normativa anti-covid ed il controllo del Green Pass, ma anche ad accertamenti di natura amministrativa ed alla prevenzione dei reati in genere.

Agenti e personale Asp hanno effettuato controlli amministrativi

Nei giorni scorsi, poliziotti del commissariato di Brancaccio e del reparto Prevenzione Crimine, coadiuvati da personale dell’Asp, hanno proceduto a controlli di natura amministrativa ad alcuni esercizi commerciali del quartiere Brancaccio attivi nel settore alimentare.

Carenze igienico sanitarie in una macelleria

Al gestore di una macelleria in via Messina Marine sono state contestate, a seguito di accesso ispettivo, carenze igienico sanitarie e la mancanza del Manuale Haccp con una sanzione amministrativa pari a circa 3.000 euro.

Problemi anche in un panificio

In un panificio in via Conte Federico sono state riscontrate inadeguatezze igienico sanitarie e non conformità strutturali, pertanto al titolare è stata elevata una sanzione amministrativa pari a circa 3000 euro.

Sequestrato cibo scaduto in un esercizio commerciale

Sempre nella stessa via, al titolare di un esercizio commerciale è stata imposta la sospensione della preparazione di cibi in laboratorio in quanto sprovvisto di regolare autorizzazione. Inoltre sono stati rinvenuti e sequestrati, poiché scaduti, prodotti alimentari (farina, pasta, salumi, prodotti caseari, bibite) per un ammontare di circa 250 chili. Tali prodotti sono stati avviati alla distruzione. Per quanto accertato al titolare è stata elevata una sanzione amministrativa pari a circa 7.000 euro.

Identificate 212 persone e controllati 105 mezzi

Durante le attività di accertamento, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, impegnati ad assicurare una cornice di sicurezza adeguata lungo le aree dei controlli, hanno identificato 212 persone e controllato 105 mezzi, 6 le sanzioni al codice della strada ed un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo per la mancanza della copertura assicurativa.

Altri controlli a Borgo Vecchio

Controlli straordinari del territorio, da parte di numerose articolazioni della polizia, sono stati effettuati anche nelle aree cittadine ricadenti nella circoscrizione del commissariato Libertà, ed in tale contesto, agenti del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato numerosi posti di controllo nel quartiere Borgo Vecchio dove sono state identificate 172 persone, controllati 81 veicoli, ed elevate sanzioni amministrative per 7 violazioni al codice della strada, un veicolo è stato, inoltre, sottoposto a sequestro amministrativo. I servizi straordinari di controllo del territorio continueranno nelle prossime settimane.