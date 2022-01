Denso fumo e puzza in via Federico Orsi Ferrari

La “longa manus” degli incendi ai rifiuti a Palermo non si ferma neanche in questo week-end. Nella notte appena trascorsa è toccato al quartiere di Brancaccio essere investito da fumo, puzza e sirene dei vigili del fuoco. Anche qui i rifiuti cominciano a diventare un’emergenza, con cassonetti strabordanti e spazzatura che finisce per strada ammassata.

Il rogo

In particolare questa notte i pompieri sono dovuti intervenire in seguito alla segnalazione di un incendio di rifiuti in via Federico Orsi Ferrari. Qualcuno evidentemente ha pensato bene di liberarsi di questa enorme catasta di rifiuti appiccando le fiamme, inconsapevole come sempre dei gravi rischi per la salute. Infatti le esalazioni e le alte temperature di determinati rifiuti posso sprigionare la diossina, molecola cancerogena che può compromettere le vie respiratorie e creare gravi situazioni di pericolo.

La scia

L’ultima notte difficile per i pompieri si era registrata lo scorso 27 gennaio quando si verificarono una serie di incendi a rifiuti per strada e cassonetti. Tanta paura anche per due famiglie che addirittura sono state costrette a lasciare la loro casa minacciata dalle alte lingue di fuoco. Il caso più preoccupante in via Perez per un incendio di rifiuti ingombranti all’angolo con via Armó. Due famiglie che vivono a pian terreno e primo piano sono state costrette a lasciare gli appartamenti a causa del fumo e delle fiamme. L’incendio è stato domato dagli stessi residenti e da una pattuglia di carabinieri di passaggio.

La catena di episodi

E’ stata una catena di incendi a verificarsi l’altra notte, episodio di via Perez a parte. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire nelle vie del Vespro, Oreto, Barisano da Trani e dell’Allodola. In tutti i casi ad andare a fuoco sono stati rifiuti a terra e all’interno dei cassonetti da dove straripavano. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per avere ragione sulle fiamme e mettere tutto in sicurezza. Da giorni si verificano questi focolai a Palermo a causa di una nuova evidente emergenza rifiuti.