SCONTRO POLITICO SULL'ORDINANZA CHE MODIFICA LA VIABILITA'

Il traffico continua a causare problemi nella zona di via Perez, a Palermo. L’area urbana continua ad essere afflitta da problemi legati al passaggio dei mezzi pesanti. I camion infatti, non riescono a passare, sia per le dimensioni della sede stradale che per la presenza di macchine in doppia fila. Passaggio a cui i tir sono costretti a causa delle ordinanze restrittive in vigore sul ponte Oreto e sul ponte Corleone.

Come accaduto proprio questo pomeriggio, quando un tir che trasportava benzina non è riuscito a fare manovra. Ciò proprio per la presenza di un auto in traiettoria. Una situazione che porta inevitabilmente alla paralisi della viabilità. Il tutto in un’area ad alta intensità abitativa e che deve fare i conti con la presenza di due ospedali a poche centinaia di metri di distanza.

Emessa ordinanza del Comune

Una situazione decisamente delicata, alla quale l’Ufficio Mobilità ha provveduto emettendo un’ordinanza che introduce dei cambiamenti alla circolazione dei mezzi nei pressi della Stazione Centrale. Modifiche chieste a gran voce anche dai residenti. Cittadini che si sono espressi sottoscrivendo una petizione popolare sul tema. La nuova ordinanza prevede l’istituzione del senso unico di marcia in via Fazello. Ciò nel tratto compreso fra via Maurolico e via Oreto e in quello fra via Maurolico e piazza Cupani.

Stesso provvedimento via Vincenzo Errante. Ciò nel tratto compreso fra via Perez e via Oreto; nonchè la stessa piazza Cupani, nella quale si potrà circolare in senso antiorario. Un elemento che permetterà ai mezzi pesanti di non dovere girare su via Armò. Una strada decisamente stretta per i camion e che, molto spesso, provocava una paralisi della circolazione.

In via Fazello, verrà inoltre riservata una corsia preferenziale destinata soltanto ai bus e ai pullman. Questo permetterà una defluizione più agevole dei mezzi di linea. Nei tratti sopraelencati, saranno previste diverse zone con divieti di sosta 0-24 ambo i lati, in modo da consentire un più regolare deflusso del traffico.

Polemica a distanza fra la Lega e Giusto Catania

Un caos palesato anche dalle parole del capogruppo della Lega Igor Gelarda, uno dei principali sostenitori della campagna civica messa in atto sul fronte viabilità. E’ stata necessaria la raccolta di alcune centinaia di firme per fare comprendere all’Amministrazione comunale che che il traffico in via Perez era completamente impazzito e che la soluzione era dietro l’angolo. Dopo la chiusura del Ponte Corleone, questa strada è infatti diventata passaggio obbligato dei mezzi pesanti. Fino a ieri, per tornare in via Oreto i camion erano costretti a girare da una stradina strettissima, la via Armò. Un tratto dove i camionisti rimanevano bloccati paralizzando il traffico”.

Non si è fatta attende la replica dell’assessore alla Mobilità Giusto Catania. “Quando c’è traffico la colpa è del sindaco o dell’assessore. Mentre quando si introducono miglioramenti nella circolazione veicolare il merito è della Lega. È incredibile questa logica che induce partiti politici ad attribuirsi meriti, in modo propagandistico e a scaricare, invece, le difficoltà del governo”.

L’esponente di Sinistra Comune sottolinea la natura tecnica del provvedimento. “La modifica della circolazione su via Perez e via Errante è stata introdotta, anche a seguito di alcune segnalazioni, con un’ordinanza dell’Ufficio mobilità urbana. Organo che ha ritenuto che ci fossero le condizioni tecniche per attuare l’intervento. È lo stesso ufficio che, malgrado la carenza di personale, quotidianamente emette decine di ordinanze che scaturiscono esclusivamente da valutazioni tecniche e non dalle pressione delle forze politiche”.