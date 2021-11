GELARDA (LEGA): "RISULTATO RAGGIUNTO GRAZIE ALL'IMPEGNO CIVICO"

La viabilità della Stazione Centrale di Palermo avrà un nuovo volto. L’Ufficio Mobilità Urbana ha emesso un’ordinanza, datata 27 ottobre, con la quale va ad introdurre alcune modifiche.

Tra queste, quella del senso di marcia di via Vincenzo Errante, consentendo una più fluida circolazione dei mezzi pesanti. Un intervento che dovrebbe andare a lenire l’afflusso dei mezzi pesanti su via Perez, che aveva causato diversi problemi dal punto di vista del traffico.

Residenti avevano chiesto modifiche

Un elemento fortemente voluto dai residenti della zona, che hanno sottoscritto una petizione popolare, promossa dalla Lega, per chiedere delle modifiche urgenti alla precedente ordinanza del 2017.

Un atto che aveva modificato il volto della viabilità della zona, senza però tenere conto delle successive ordinanze restrittive su ponte Oreto e ponte Corleone, che hanno deviato gran parte del traffico di mezzi pesanti proprio in un asse cardine del capoluogo siciliano.

Cosa prevede l’ordinanza

Cambiamenti che, proprio grazie all’impegno civico dei residenti, sono arrivati. La nuova ordinanza prevede l’istituzione del senso unico di marcia in via Fazello, nel tratto compreso fra via Maurolico e via Oreto e in quello fra via Maurolico e piazza Cupani.

Stesso provvedimento via Vincenzo Errante. Ciò nel tratto compreso fra via Perez e via Oreto; nonchè la stessa piazza Cupani, nella quale si potrà circolare in senso antiorario. Un elemento che permetterà ai mezzi pesanti di non dovere girare su via Armò. Una strada decisamente stretta per i camion e che, molto spesso, provocava una paralisi della circolazione.

In via Fazello, verrà inoltre riservata una corsia preferenziale destinata soltanto ai bus e ai pullman. Questo permetterà una defluizione più agevole dei mezzi di linea. Nei tratti sopraelencati, saranno previste diverse zone con divieti di sosta 0-24 ambo i lati, in modo da consentire un più regolare deflusso del traffico.

Gelarda (Lega): “Risultato raggiunto grazie all’impegno dei cittadini”

Soddisfatto del risultato raggiunto il capogruppo della Lega Igor Gelarda. L’esponente del Carroccio ha tenuto a ringraziare tutti coloro i quali si sono impegnati nell’iniziativa. “E’ stata necessaria la raccolta di alcune centinaia di firme per fare comprendere all’Amministrazione comunale che che il traffico in via Perez era completamente impazzito e che la soluzione era dietro l’angolo. Dopo la chiusura del Ponte Corleone, questa strada è infatti diventata passaggio obbligato dei mezzi pesanti. Fino a ieri, per tornare in via Oreto i camion erano costretti a girare da una stradina strettissima, la via Armò. Un tratto dove i camionisti rimanevano bloccati paralizzando il traffico”.

Caos sul quale il capogruppo della Lega si focalizza, per evidenziare le difficoltà vissute dai residenti. “Una situazione che aveva trasformato la via Perez in una vera e propria camera a gas, con rischi gravissimi per la salute dei residenti e commercianti della zona. Dopo alcuni sopralluoghi svolti con i residenti e dopo la raccolta di alcune centinaia di firme promossa dalla Lega, e portata avanti da alcuni dei residenti più volenterosi come Pietro Lo Iacono e Francesco Pilo, abbiamo proposto la modifica del senso di marcia in via Errante, che permette ad auto e mezzi pesanti di avere un percorso più agevole“.

“Intervenire sul ponte Corleone unica vera soluzione”

Igor Gelarda si dice così soddisfatto della nuova ordinanza, anche se l’unica soluzione definitiva, secondo il capogruppo della Lega, riguarda il ripristino funzionale del ponte Corleone.

“Finalmente con l’ordinanza 1252 del 27 ottobre 2021, l’Amministrazione ha preso atto dell’errore precedente. Ciò introducendo la modifica richiesta nella nostra petizione. Salterà così un tappo terribile. Il traffico nella zona tornerà ad essere un po’ più regolare. Anche se resta l’urgenza che si intervenga sul ponte Corleone. Unica vera soluzione per ridurre i disagi per cittadini e automobilisti”, conclude Gelarda.