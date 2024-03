Proseguono i controlli della Polizia municipale a Palermo nei luoghi della movida. Gli agenti della polizia municipale sono intervenuti nelle vie Amari, Vittorio Emanuele, Chiavettieri, Strasburgo, Sammartino, della Vetriera e Pozzo, elevando multe per quasi 14mila euro.

In particolare, in un locale in via Amari, gli agenti, intervenuti su segnalazione dei residenti, hanno rilevato forti schiamazzi e musica ad alto volume. Era in corso un evento di musica live, con la presenza di numerosi clienti all’esterno del locale, svolto senza alcuna autorizzazione.

Per il titolare è scattata una sanzione di oltre mille euro. Gli agenti, inoltre, hanno sequestrato le apparecchiature musicali, mentre successivamente, con ordinanza del Suap, sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni. Un altro pub in corso Vittorio Emanuele in via Chiavettieri è stata sequestrata perché totalmente priva dei requisiti e dei titoli previsti dalle normative amministrative e fiscali. Per il titolare è scattata la denuncia.

I controlli sono proseguiti in altre tre attività commerciali nelle vie Sammartino, della Vetriera e Pozzo con un sequestro, tre denunce e più di quattromila euro di sanzioni. Nei primi due locali, in via Sammartino e della Vetriera, entrambi i titolari delle attività sono stati denunciati per il superamento dei valori acustici consentiti.

In via Pozzo, nel corso dei controlli per il contrasto all’inquinamento ambientale, il personale della Polizia municipale ha sequestrato un’attività commerciale che scaricava acque reflue industriali, prodotte dal ciclo lavorativo, in assenza della prescritta autorizzazione unica ambientale. Anche in questo caso il titolare è stato denunciato.