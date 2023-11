Movida violenta a Palermo. Due agenti della polizia municipale di Palermo sono stati aggrediti la scorsa notte alla Vucciria. I due poliziotti sono stati inviati dalla sala operativa per un controllo in via Chiavettieri dove fino a tarda notte si riuniscono decine di giovani.

Una volta arrivati non hanno avuto neppure il tempo di scendere dall’auto che uno è stato colpito con una bottiglia in faccia. Poi sono stati presi a calci e pugni da un gruppo di giovani. Non appena sono stati chiamati i rinforzi tutti sono fuggiti via. Sono in corso le indagini per risalire agli aggressori.

“Non è più tollerabile che i colleghi siano vittime di aggressioni – dice Nicola Scaglione segretario del provinciale Csa Cisal – In questo clima non è possibile inviare una sola pattuglia in queste zona calde e soprattutto di notte. Chiederemo iniziative a tutela degli agenti in servizio e misure per contrastare questi episodi che ormai si ripetono con troppa frequenza”.