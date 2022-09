Per recuperare il bovino è stato necessario l’intervento dell’elicottero

I vigili del fuoco hanno soccorso una mucca che era caduta in una scarpata a Caccamo nel Palermitano. Le squadre hanno raggiunto l’animale che non riusciva più a tornare verso la stalla. Per recuperare il bovino è stato necessario l’intervento dell’elicottero partito da Catania. La mucca è stata imbracata e portata in una zona meno impervia e restituita all’allevatore.

Pochi giorni fa, altro intervento a Castronovo

Episodio simile è accaduto pochi giorni fa quando i vigili del fuoco hanno soccorso una mucca che era caduta in una scarpata a Castronovo di Sicilia, sempre nel Palermitano. Le squadre di soccorso sono intervenuti e hanno raggiunto l’animale che non riusciva più a tornare verso la stalla. Per recuperare il bovino è stato necessario l’intervento dell’elicottero partito da Catania. La mucca è stata imbracata e portata in una zona meno impervia e restituita all’allevatore.

Vigili domano incendio in pizzeria a Belmonte Mezzagno

Un incendio è divampato oggi nel tardo pomeriggio in una pizzeria a Belmonte Mezzagno, nel palermitano. Un corto circuito ha provocato le fiamme che hanno causato danni al locale in piazza Ventimiglia. Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e i carabinieri per verificare quanto successo.